Evento reuniu 44 artesãos de Paty - Divulgação

Publicado 07/03/2024 16:20

No último dia 1º de março, a prefeitura de Paty do Alferes, em parceria com governo do estado, Sebrae e Associação de Artesãos de Piraí, promoveu uma Visita Técnica ao Condomínio das Artes e ao Centro de Referência do Artesanato Brasileiro. O evento contou com a presença de 44 artesãos patienses, que tiveram a oportunidade de adquirir conhecimentos sobre melhores práticas de gestão de espaços, formas de associativismo, identidade cultural e histórica, produtos de qualidade para o turismo local, qualidade, embalagem, criatividade, tendências e técnicas de precificação e curadoria.



De acordo com a secretária de Cultura e Economia Criativa, Dolores Lustosa, o objetivo principal da visita foi proporcionar aos artesãos de Paty inspirações valiosas para aprimorar a organização do artesanato local, com foco especial no Casario do Alferes. O município de Piraí foi destacado como referência em gestão de espaços, servindo como modelo inspirador para o desenvolvimento do setor no município.



“Nós da Secretaria de Cultura e Economia Criativa de Paty estamos empenhados em utilizar as técnicas e conhecimentos adquiridos durante a visita técnica para fortalecer e estruturar o artesanato local. Com uma abordagem voltada para a valorização do patrimônio histórico-cultural, o Casario do Alferes será o foco central dessa iniciativa, que visa não apenas promover o trabalho dos artesãos locais, mas também enriquecer a experiência dos turistas e moradores da nossa cidade”, explicou Lustosa.



Dolores ainda ressaltou que a participação dos artesãos patienses nessa visita técnica demonstra o comprometimento dos munícipes em busca de aperfeiçoamento e crescimento. Com uma gestão mais eficiente e estratégica, o artesanato de Paty tem tudo para se destacar ainda mais, contribuindo para o fortalecimento da economia local e para a preservação da identidade cultural do município.