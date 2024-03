Publicado 14/03/2024 15:24

O programa "Mais Saúde pra gente" de Paty do Alferes, abriu novo processo seletivo para a Pós -Graduação em Saúde da Família. Pioneiro no estado do Rio de Janeiro, o projeto é um convênio com a Funrio, nos moldes do programa "Mais Médicos", do SUS, que visa a formação em especialidade de Saúde da Família para médicos, que prestam atendimento de 32h nas unidades de saúde do município.



As inscrições podem ser feitas por meio do site concursos.funrio.org e vão até o dia 15 de março. O valor líquido da bolsa mensal é de R$12.000. Os médicos bolsistas cursam uma pós em Medicina Familiar e Comunitária, com ênfase em estratégia da saúde da família.