"Rafael e Rominho vão dar continuidade a esse trabalho e fazer nosso município avançar cada vez mais", disse Juninho - Divulgação

"Rafael e Rominho vão dar continuidade a esse trabalho e fazer nosso município avançar cada vez mais", disse JuninhoDivulgação

Publicado 12/03/2024 15:42

O prefeito e o vice-prefeito de Paty do Alferes, Juninho Bernardes e Arlindo Dentista, anunciaram que vão apoiar Rafael Dentista e Rômulo Rosa na disputa para a sucessão da Prefeitura. Rafael, de Avelar, vai concorrer a prefeito e Rômulo Rosa, que é o atual presidente da Câmara, será o vice da chapa.



Em reunião realizada na última quinta-feira (7), Juninho disse que Rafael foi escolhido por sua capacidade de gestor, de saber ouvir, ter boa articulação política e empatia pelas pessoas, ressaltando que este é o reconhecimento de sua capacidade em continuar tocando o trabalho que a atual administração vem implementando na gestão do município.



Juninho também destacou a experiência política de Rominho, candidato a vice, que além de presidente da Câmara de Vereadores é um bem-sucedido agricultor no município. “Eu levei em consideração para a minha escolha a integridade, capacidade de gestão e compromisso com Paty. São pessoas que têm uma história libada na vida pública. Hoje, Rafael Dentista e Rominho são os melhores nomes para fazer nossa Paty avançar, dar continuidade ao nosso investimento na área de desenvolvimento econômico, agricultura, turismo, educação, saúde, dar continuidade ao nosso Hospital Municipal. Isto pesou muito na nossa escolha. Estamos no caminho certo. A partir de agora, todo o grupo caminhará unido em torno dessa candidatura”, disse o prefeito.

Na reunião com o prefeito, estavam presentes o deputado federal Áureo Ribeiro, presidente do partido Solidariedade; o prefeito de Mendes, Jorge Henrique, o vereador e pré-candidato a prefeito de Vassouras, Kiko Brando, o ex-deputado Eurico Júnior, ex-prefeito Alexandre Lisboa, Milton Pimentel (Baixinho), secretário de Governo da atual gestão, o ex-prefeito e candidato de Paulo de Frontin, Jauldo Neto. A reunião contou com mais de 500 presentes entre secretários municipais, representantes da sociedade civil, equipe de apoio da atual gestão, candidatos a vereadores, entre outros.



Juninho ressaltou que vive o melhor momento de seu governo, entregando obras que vão transformar a história de Paty e gerar emprego e renda: “Tenho muito orgulho de estarmos entregando o sonhado Hospital Municipal, o sonho de todo patiense; o Casario do Alferes, que é o maior polo Gastronômico, Turístico e Econômico da região; o Parque Fazenda Monte Alegre, que será também uma escola de formação de mão-de-obra; a revitalização da Sebastião de Lacerda e João Paim; a revitalização da Praça Jorge Jacob Abdue, a reestruturação da entrada em Monte Alegre; a construção do Centro Comercial em Avelar e do nosso Condomínio Industrial; fora a construção de cinco novas escolas; reforma e ampliação de quadras esportivas e a construção do novo complexo esportivo em Arcozelo. Sem dúvidas, estas obras são o maior investimento em desenvolvimento urbano que o município de Paty já teve e vão gerar mais emprego, renda e oportunidades para o povo patiense e tenho certeza de que Rafael e Rominho vão dar continuidade a esse trabalho e fazer nosso município avançar cada vez mais”.



Em seu discurso, Rafael Dentista e Rominho agradeceram a confiança do prefeito Juninho e de todo o grupo político. O pré-candidato a prefeito afirmou que Paty não pode mudar, o rumo certo do município precisa continuar, e anunciou o atual prefeito Juninho como seu secretário de governo e a continuidade de David Mello à frente da pasta da Educação, que tem se destacado no estado do Rio, e está no rumo de ser uma das melhores do país.