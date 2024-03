Neste ano, o foco da campanha é ainda maior na prevenção e no cuidado com a saúde - Divulgação

Publicado 28/03/2024 14:52

A campanha contra a gripe começou mais cedo esse ano. O objetivo é proteger a população contra os principais vírus da influenza. A vacinação contra a gripe é fundamental não apenas para evitar a doença, mas também para diminuir a circulação do vírus na população, protegendo os grupos mais vulneráveis, como idosos, crianças, gestantes e pessoas com doenças crônicas.



Neste ano, o foco da campanha é ainda maior na prevenção e no cuidado com a saúde, reforçando a importância da vacinação como uma medida de proteção pública. Além disso, é importante destacar que a vacina contra a gripe não protege contra o coronavírus (COVID-19), mas pode ajudar a evitar complicações respiratórias.



Em Paty, a vacina já está disponível na Unidade de Saúde Alba Monteiro Bernardes (Rua Dep. Bernardes Neto, 122. Centro), de segunda a sexta-feira, 08h às 15h. Nas demais unidades, o cidadão deve entrar em contato com seu agente de saúde para mais informações. É necessário apresentar o cartão de vacinação, cartão do SUS e comprovante de doença crônica, se for o caso. “É importante que todos os grupos prioritários compareçam para se vacinar, contribuindo assim para a proteção de todo o município”, explica Kelly Tashima, coordenadora de vacinação de Paty.



A Secretária de Saúde, Fabiana Cerqueira, ressaltou a importância da população em comparecer para se vacinar. “É importante se vacinar, principalmente agora que mudamos de estação e estamos tendo vários surtos de doenças que afetam o nosso sistema respiratório. Peço aos nossos munícipes que se vacine contra a gripe, proteja-se e proteja a comunidade, fazendo parte dessa campanha de saúde pública. Juntos, podemos combater a gripe e cuidar da saúde de todos”, afirmou Fabiana.



Confira abaixo quem pode se vacinar:

- 60 anos ou mais;

- Crianças de 6 meses a 5 anos;

- Grávidas e puérperas (até 45 dias após o parto);

- Pessoas com deficiência permanente;

- Professores da educação;

- Profissionais das forças de segurança e salvamento e profissionais das forças armadas;

- Trabalhadores da saúde;

- Pessoas em situação de rua;

- Funcionários do sistema prisional e população privada de liberdade, adolescentes e jovens sob medidas socioeducativa (entre 12 e 21 anos);

- Trabalhadores do transporte rodoviário coletivo, caminhoneiros e trabalhadores portuários;

- Pessoas com doença crônica não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (independente da idade).