Peças são feitas de sucata e abordam diversos temas - Divulgação

Peças são feitas de sucata e abordam diversos temasDivulgação

Publicado 04/04/2024 16:16

Amanhã (5), chega a Paty do Alferes a exposição “Soldando a Arte”, que conta com apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa. Com entrada gratuita, a mostra será inaugurada às 17h, na Sala de Artes Dulce Pinheiro Bernardes no Centro Cultural Maestro José Figueira, onde permanecerá até 28 de junho, de segunda a sexta, das 10h às 18h.



Com peças minuciosamente selecionadas pelo artista José Carlos de Oliveira Granja, a exposição conta com verdadeiras obras de arte feitas através de sucata, com diversos temas explorados, desde crítica social até a expressão artística abstrata.



José Carlos de Oliveira Granja, criador da exposição, é um talentoso artista que transforma sucata em verdadeiras obras de arte. Sua habilidade única de enxergar potencial em objetos descartados, permite que ele crie peças surpreendentes e cheias de significado. Granja, ao longo de sua carreira, tem explorado diversos temas, utilizando materiais que muitos considerariam sem valor.

A exposição “Soldando a Arte” apresenta aos visitantes a paixão do artista pela sustentabilidade e reciclagem que fica evidente em cada uma de suas criações, destacando a importância da reutilização na arte contemporânea.