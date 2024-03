O presidente do Sindicato dos Servidores Júlio Abreu e o prefeito Juninho - Divulgação

Nesta semana, o prefeito Juninho concedeu reajuste aos servidores de Paty do Alferes. Ao lado do presidente do Sindicato dos Servidores de Paty do Alferes, Júlio Abreu, o prefeito anunciou um reajuste salarial de 6,97% para os funcionários da Prefeitura Municipal ativos, inativos e pensionistas. Esse aumento também se estende aos cargos de comissão e agentes políticos, com um reajuste de 3,71%. A proposta de lei foi aprovada pela Câmara Municipal, publicada no Diário Oficial do município e os funcionários já receberam a primeira parcela do aumento.

Com esse incremento, a gestão do prefeito Juninho e do vice Arlindo concedeu um aumento acumulado de mais de 50% ao servidor patiense ao longo de sete anos. Essa marca representa um ganho real no salário de servidores de 39%, pois a inflação acumulada no período de 2017 a 2023 foi de 36%.

O prefeito ressaltou que em sua administração tem feito ajustes para honrar não só seus compromissos, mas, sobretudo valorizar o servidor público. Outro aspecto importante tem sido o pagamento aos fornecedores, além de não endividar o município com empréstimos.

O presidente do Sindicato Júlio Abreu agradeceu ao prefeito pelo seu esforço: “Eu sei da sua preocupação com a saúde financeira do município e ao mesmo tempo do seu esforço em promover a qualidade de vida dos servidores. Agradeço seu esforço para darmos ajuste acima da inflação, para nosso funcionalismo, como você fez ao longo destes anos e também o apoio dos vereadores de nossa cidade”, ressaltou o presidente.

O prefeito Juninho comentou as medidas: “Em nossa gestão, prezamos em valorizar o servidor municipal porque ele é peça essencial para prestarmos um bom atendimento à população. Em nossa gestão, estamos fazendo história, conseguimos no total mais de 50% de reajuste desde 2017, dobramos o valor do vale alimentação, demos o Vale Feira para todo servidor no valor de R$ 50,00 mês, pagamos o salário dentro do mês, além de termos convocado mais de 650 servidores para compor nosso quadro efetivo. O aumento de salário é um benefício que vai ser incorporado no futuro do servidor, vai contar para quando ele se aposentar. Agradeço o apoio da Câmara de Vereadores, de todo o legislativo, e o Sindicato dos Servidores de Paty, que por meio do seu presidente Júlio Abreu, tem sempre dialogado para fazer o melhor possível para nossos servidores e foram essenciais nesta conquista. Juntos estamos trabalhando sempre visando o melhor do cidadão e de nossa cidade. Sei que não é favor, é obrigação, mas não é fácil fazer. Mas com muita dedicação estamos conseguindo valorizar nosso funcionalismo e promovendo o serviço público de qualidade para atender melhor a nossa população”, ressaltou. O reajuste do funcionalismo em Paty está sendo em duas parcelas, uma em março a outra em maio.

Aumento salarial:

2017 - 6,47%

2018 - 3,0%

2019 - 5,0%

2020 - 5,71%

2021 - Não teve aumento por causa da Covid (Lei Complementar 39/2020)

2022 - 15,44%

2023 - 7,42%

2024 - 6,97

Total no período: 50,01%