Projeto contemplou todas as escolas municipais - Divulgação

Publicado 03/04/2024 16:43

Na última semana, as Secretarias de Meio Ambiente e Educação de Paty do Alferes concluíram o "Caminho das Águas". Realizado em todas as escolas do município, o projeto tem como principal objetivo proteger, conservar e melhorar a qualidade ambiental dos corpos d´água localizados no entorno das unidades escolares.



Uma das principais ações realizadas no âmbito do projeto foi o plantio de 2.000 mudas de plantas nativas da Mata Atlântica. Algumas das mudas foram, oiti, timbu, mulungu, pau-formiga, amora, fedegoso, castanha-maranhense, jacarandá mimoso, jatobá, orelha-de-macaco, ipê-amarelo, araçá-pitomba, ipê-roxo. Essa medida visa não apenas embelezar as áreas próximas aos corpos d'água, mas também promover a recomposição e preservação dos ecossistemas locais.



Além do plantio de mudas, o projeto Caminho das Águas envolveu atividades educativas e de conscientização ambiental, tanto para os alunos quanto para a comunidade em geral. Por meio de palestras e outras atividades, os participantes puderam aprender sobre a importância da preservação dos recursos hídricos e do meio ambiente como um todo.



O secretario de Meio Ambiente, André Dantas, destacou a importância do projeto para a comunidade: “O projeto ocorre desde 2021, com o intuito de chamar a atenção da comunidade escolar para as necessidades de preservação das fontes de água doce, do reflorestamento das matas ciliares e da proteção das nascentes do entorno das escolas públicas de Paty.



Com o projeto Caminho das Águas, o município reafirma seu comprometimento com a proteção do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. Essas iniciativas são essenciais para garantir um futuro melhor para as próximas gerações e para preservar a nossa beleza natural. Agradecemos a todos os envolvidos no projeto, o apoio do nosso prefeito Juninho e reiteramos a importância de continuarmos trabalhando juntos para a conservação dos recursos naturais”, ressaltou André.