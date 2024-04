Exposição fica em cartaz até 28 de junho - Divulgação

Publicado 12/04/2024 09:13

A exposição “Soldando a Arte” abriu as portas para o público no Centro Cultural Maestro José Figueira, em Paty do Alferes. A exibição conta com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa de Paty do Alferes, tendo sua entrada gratuita e exibindo verdadeiras obras de arte feitas através de sucata, com diversos temas explorados, desde crítica social até a expressão artística abstrata.



A exposição “Soldando a Arte” apresenta aos visitantes a paixão do artista José Carlos Oliveira Granja pela sustentabilidade e reciclagem que fica evidente em cada uma de suas criações, destacando a importância da reutilização na arte contemporânea. Os visitantes podem contemplar a coleção até o dia 28 de junho, das 10h às 18h.



A secretária de Cultura e Economia Criativa de Paty, Dolores Lustosa, convida a todos para ver de perto exposição: “Para nós da secretaria de Cultura é um prazer receber e apoiar nossos artistas locais. O prefeito Juninho tem realizado um importante trabalho de resgate cultural em nosso município. Convido a todos a verem de perto estas obras de arte que são lindas e nos levam a reflexão da importância da reciclagem em nossa sociedade”, ressalta.