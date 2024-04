Posse foi realizada na última segunda (15) - Divulgação

Publicado 17/04/2024 14:23

Na última segunda-feira (15), o prefeito Juninho Bernardes empossou nove novos profissionais aprovados no último concurso, homologado em 2020: três Merendeiras, uma Berçarista, um Professor A, dois Professores B – Ciências Físicas e Biológicas, um Professor B – Educação Física e um Professor B – Língua Portuguesa.



Desde do começo da primeira gestão do prefeito Juninho e do vice Arlindo, em 2017, foram empossados mais de 670 concursados, transformando Paty um dos municípios que mais investem na renovação do quadro de funcionários e na melhoria continua dos serviços prestados à população.



Na quarta posse do ano, acompanharam o prefeito, a secretária de Administração, Lindaura Nobre, a secretária de Educação - interina, Cristiane da Costa. O prefeito Juninho deu as boas-vindas aos servidores: “É com imensa satisfação e orgulho que hoje damos mais um passo rumo ao fortalecimento e à valorização do serviço público em nossa cidade. Ao empossar mais servidores, também reafirmamos o compromisso desta gestão com a eficiência na administração municipal. É gratificante para mim, como prefeito, testemunhar os frutos de nosso trabalho em prol da educação, uma das prioridades fundamentais deste mandato. Ao longo dos últimos anos, investimos não apenas em infraestrutura, mas também em valorização dos profissionais da educação, visando sempre oferecer um ensino de qualidade e condições dignas de trabalho para todos".