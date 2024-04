Encontro foi realizado no último dia 19 - Divulgação

Encontro foi realizado no último dia 19Divulgação

Publicado 30/04/2024 12:50

A Prefeitura de Paty, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Habitação, através do Programa Criança Feliz realizou o quinto Encontro de Gestantes. O evento, realizado dia 19, destaca-se como uma ferramenta de integração e fortalecimento das políticas públicas voltadas para gestantes, crianças na primeira infância e suas famílias.



O Programa Criança Feliz é reconhecido por seu papel fundamental na promoção do bem-estar familiar, visando apoiar gestantes e suas famílias durante a preparação para o nascimento do bebê e nos cuidados perinatais. Além disso, mais de 300 grávidas já foram beneficiadas com o programa, contribuindo no fortalecimento dos laços familiares e no exercício da parentalidade, reforçando o papel crucial das famílias na promoção do cuidado e da proteção infantil.



O encontro contou com a presença de profissionais especializados, prontos para compartilhar conhecimentos essenciais. Uma enfermeira especialista em enfermagem obstétrica da rede municipal, Stephanie Oliveira, explicou questões sobre o pré-natal, esclarecendo os direitos e recursos disponíveis na rede de saúde pública. Já a advogada especialista em Violência Obstétrica, Alana Barros, ofereceu insights valiosos sobre os direitos das mulheres durante a gestação, destacando pontos muitas vezes desconhecidos, especialmente no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).



A Secretária de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Habilitação, Jeanne Teixeira, destacou a relevância do evento para as futuras mães patienses: “Esse encontro fortaleceu os vínculos entre gestantes e profissionais de saúde, e também capacitou as mulheres com informações cruciais para uma gestação saudável e segura. A iniciativa reforça o nosso compromisso em promover o bem-estar e os direitos das gestantes, garantindo um futuro mais próspero para as futuras gerações”, ressaltou Jeanne.