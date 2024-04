Campeonato foi realizado no último domingo (14) - Divulgação

Publicado 19/04/2024 15:22

No último domingo (14), Paty do Alferes foi palco de um evento esportivo empolgante e desafiador: a primeira etapa do Campeonato Estadual de orientação do Rio de Janeiro. Mais de 230 atletas participaram da competição, representando diversas categorias, desde crianças até 70 anos de idade.



O evento contou com a participação de atletas de alto nível e entusiastas da orientação, que enfrentaram diferentes desafios em um percurso elaborado especialmente para testar suas habilidades e resistência. Ao longo do dia, os competidores demonstraram determinação e espírito esportivo.

Na categoria elite, os destaques foram os atletas Sirlana Rodrigues Medina e Fabio Kuczkoski, ambos da ADDAN FORJ. Os atletas conquistaram a vitória e demonstraram toda a sua habilidade e preparo físico na categoria mais alta da orientação.



O evento proporcionou momentos de integração e confraternização entre os participantes, fortalecendo os laços da comunidade esportiva e promovendo a prática saudável de atividades físicas ao ar livre.

A próxima etapa do Campeonato Estadual de Orientação está marcada para o dia 19 de maio, em Quatis, prometendo mais emoção e desafios para os atletas.



O prefeito Juninho Bernardes ressaltou que foi uma satisfação Paty ter sediado uma competição de sucesso e aguarda novas oportunidades de receber eventos esportivos de alto nível.