Segunda edição do evento aconteceu no último dia 10Divulgação

Publicado 19/04/2024 15:27

No último dia 10, a Secretaria de Turismo de Paty do Alferes marcou presença no Fórum Regional do Turismo Fluminense – Vale do Café, em sua segunda edição. O evento que celebra a riqueza e diversidade da região do Vale do Café, teve como objetivo fortalecer os produtores locais e impulsionar o turismo regional.

Com a participação de autoridades estaduais e municipais, o fórum foi um espaço de debate sobre o potencial turístico dos municípios que compõem uma das principais regiões do Estado do Rio de Janeiro. Além disso, o evento visou capacitar profissionais e promover a troca de experiências entre os diferentes parceiros do circuito turístico.



Uma das principais atividades do fórum foi a apresentação de artesanatos e produtos regionais de 14 cidades, destacando a diversidade cultural e gastronômica da região. Paty levou para o evento cinco produtores rurais do agroturismo local, entre eles estavam Fábrica de Orquídeas, Horta do Cleidson, Apiário do Ciço, Fazenda Nosso Vilarejo e Queijaria Manoel Borges.



Ao longo do evento, foram realizadas mesas redondas, palestras e debates abordando temas como o uso de equipamentos turísticos, estratégias de marketing para atrair visitantes e a valorização da história, sustentabilidade e experiências autênticas no turismo. A Secretária de Turismo de Paty do Alferes, Juliana Massi, fala da importância de Paty participar do fórum: “Para Paty, participar desse fórum representa uma oportunidade única de mostrar ao público consumidor os atrativos e potencialidades do município. Além disso, o contato com outros membros do circuito turístico fortalece a troca de conhecimentos e experiências, contribuindo para o desenvolvimento sustentável do turismo na região", destacou Juliana.