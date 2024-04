Concurso é o mais disputado da tradicional Festa do Tomate - Divulgação

Concurso é o mais disputado da tradicional Festa do TomateDivulgação

Publicado 25/04/2024 16:32

A Prefeitura de Paty, por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural de Paty do Alferes e em parceria com a EMATER-RJ, está promovendo o aguardado Concurso de Qualidade do Tomate e Exposição Agrícola, na Festa do Tomate, destinado somente aos produtores rurais locais. O concurso é o mais disputado na tradicional Festa do Tomate.



Com o objetivo de valorizar e reconhecer a excelência na produção agrícola do município, a disputa visa reunir os melhores produtores de tomate e outros produtos agrícolas, destacando a qualidade e a técnica utilizadas em sua produção. O concurso e a exposição são tradição no município desde 1979 e faz parte da Festa do Tomate desde 1988, sendo assim, uma importante atração cultural e de identidade na festa mais tradicional da região.

As inscrições estarão abertas do dia 29 de abril a 17 de maio, das 09h às 16h, e serão realizadas no Escritório da EMATER-RJ, localizado na Avenida Paschoal Carlos Magno, 650 – Arcozelo – Paty do Alferes, importante que os produtores levem sua documentação pessoal (identidade e CPF). O secretário de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, José Renato convida a todos os produtores rurais para o concurso: “Chegou a hora de os produtores rurais de Paty mostrarem todo o seu talento e dedicação na produção do tão estimado tomate e outros produtos de destaque em nosso município. Não perca a oportunidade de participar deste evento que é um marco na agricultura local”, destacou José Renato.

Veja abaixo as categorias do Concurso de Qualidade do tomate:

- Tomate Italiano

- Tomate Caqui

- Mini Tomate

E da Exposição agrícola:

- Pimentão Vermelho

- Pimentão Amarelo

- Pimentão Verde

- Mini Pimentão

- Maracujá

- Pepino (cultivo protegido)

- Pepino (cultivo a campo)

- Repolho

- Louro