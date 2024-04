Primeiro galpão do empreendimento está perto de ser concluído - Divulgação

Publicado 25/04/2024 16:02

Em breve, Paty do Alferes receberá um novo empreendimento essencial para impulsionar a geração de empregos e renda no município: o Condomínio Empresarial. Com uma área de quase 200.000m², o espaço multifuncional está localizado no segundo distrito de Avelar e será capaz de abrigar uma variedade de indústrias e empresas. Recentemente, o prefeito Juninho Bernardes visitou o local da obra para acompanhar de perto o progresso da construção do primeiro galpão, atualmente em fase de acabamento. Além da estrutura física, a obra incluiu a preparação de toda a infraestrutura do condomínio, desde drenagem até a instalação elétrica.



O primeiro galpão, com 1.000m², está prestes a ser concluído e já conta com escritório, refeitório, dois vestiários e dois banheiros. A entrega está programada para ocorrer ainda neste primeiro semestre de 2024. É importante destacar que o empreendimento foi concebido com um forte enfoque em sustentabilidade, incluindo a instalação de placas fotovoltaicas para captação de energia solar, um sistema de aproveitamento de água da chuva e design que prioriza a iluminação natural.

A localização estratégica é um dos pontos-chave do empreendimento, situado próximo à RJ-125 e a apenas 15 km da rodovia BR-393, conhecida como Rodovia Lúcio Meira. Essa rodovia federal conecta importantes centros econômicos do país, proporcionando fácil acesso para empresas e facilitando o transporte de mercadorias.



O prefeito Juninho Bernardes, em seu segundo mandato, expressou grande entusiasmo pelo projeto: “Estamos animados e com grandes expectativas em relação a este projeto, que tem o potencial de impulsionar o desenvolvimento econômico de Paty, criando novos postos de trabalho e estimulando os negócios locais. Já estamos em contato e avaliando diversas empresas interessadas em se instalar em nossa cidade – é entrar e começar a operar. Estamos empenhados em trabalhar diariamente para gerar mais empregos e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos de Paty”.