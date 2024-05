Inscrições terminam no próximo dia 18 - Divulgação

Publicado 06/05/2024 17:30

Um dos concursos mais tradicionais realizados durante a Festa do Tomate está com inscrições abertas até o dia 15 de maio. Dos critérios gerais, podem se candidatar ao Rainha da Festa do Tomate jovens entre 16 e 21 anos que sejam residentes de Paty do Alferes, não tenham recebido o título na última edição e não possuam parentesco com membros do corpo de jurados.

As interessadas podem se inscrever via formulário on-line ou presencialmente, na Secretaria Municipal de Turismo, localizada na sede da Prefeitura (Rua Coronel Manoel Bernardes, 157, Centro), das 09h às 17h. Para este tipo de inscrição, é necessário ter em mãos cópia do RG (frente e verso), cópia do CPF, cópia do comprovante de residência e 01 foto colorida individual recente no formato 10cmx15cm. Não há taxa de inscrição. O regulamento está disponível no site da Prefeitura de Paty

As jovens menores de 18 anos que desejam participar devem apresentar, além dos documentos acima, autorização dos responsáveis e cópias dos seguintes documentos: Certidão de Nascimento; atestado de frequência escolar ou comprovante de conclusão do Ensino Médio; e RG/CPF do responsável. Acesse aqui o link de inscrição nesta categoria

As etapas

O concurso da Rainha da Festa do Tomate é dividido em três fases, sendo elas inscrição, pré-seleção – que só será realizada caso o número de inscritas seja superior a 12 – e desfile final durante a programação oficial da Festa. Ao todo, quatro meninas sairão vencedoras – a rainha e três princesas –, podendo levar para casa premiação em dinheiro de até R$ 1.600,00.

Confira as datas de cada fase:

Inscrição: 02 a 15 de maio

Pré-seleção: 18 de maio

Desfile: 26 de maio