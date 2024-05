Interessaos podem se inscrever virtualmente ou diretamente na Secretaria de Turismo - Divulgação

Publicado 10/05/2024 14:11

Tradição na maior festa agropecuária do Centro-Sul do estado, o Concurso Regional de Culinária do Tomate está com inscrições abertas até o dia 18 de maio. A competição estabelece que todos os pratos preparados tenham o tomate como ingrediente principal, e será realizada no dia 25 de maio, sábado, no Parque de Exposições Amaury Pullig, em Avelar.

Podem participar residentes de Paty do Alferes e dos municípios vizinho de Paraíba do Sul e Miguel Pereira que sejam maiores de 18 anos. Os interessados devem se inscrever via formulário on-line ou presencialmente na Secretaria de Turismo (localizada na sede da Prefeitura de Paty), entre as 9h e 17h. Antes, porém, é importante conferir o regulamento

Organizado pelo renomado chef Fred Tibau, em parceria com a Secretaria de Turismo, o concurso oferece premiação em dinheiro aos seis primeiros colocados, sendo a principal de R$ 1.000. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (21) 98216-9225 ou pelo e-mail concursoregionaldotomate2024@gmail.com.