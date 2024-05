Evento comemorativo promete movimentar o Centro - Divulgação

Publicado 10/05/2024 14:19

Amanhã (11), Paty do Alferes terá uma edição especial da sua tradicional feira em homenagem ao Dia das Mães. Um dos destaques será a apresentação do Grupo Caaipura, com uma autêntica moda de viola tradicional para encantar os visitantes. O evento promete uma manhã de muita música de qualidade.

Além da música, os visitantes poderão explorar a Feira de Artesanato, onde encontrarão uma variedade de produtos únicos e feitos à mão, perfeitos para presentear as mães.

Para as crianças, haverá brinquedos garantindo diversão e entretenimento para os pequenos enquanto os pais aproveitam a feira.



O secretário de Desenvolvimento Econômico, Nilton Pimentel (Baixinho) convida a todos para essa grande celebração. “A Feira Especial deste sábado é uma oportunidade para celebrar o amor e a dedicação das mães, desfrutando de um dia agradável em família. Além disso, o nosso comércio Central também vai estar aberto e cheio de promoções para quem ainda não comprou o presente de Dia das Mães. Esperamos que toda a cidade aproveite este dia especial”, declarou Nilton.