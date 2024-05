Evento foi realizado semana passada - Divulgação

Publicado 20/05/2024 16:32

O último dia 14 de maio foi especial para os amantes da cultura e da história de Paty do Alferes. Sete produções audiovisuais contempladas pelo edital da Lei Paulo Gustavo tiveram seu lançamento oficial no Centro Cultural Maestro José Figueira, com a participação dos idealizadores, convidados e da comunidade. O evento, organizado pelo Turismo Rural de Paty contou com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa.

Alguns dos critérios avaliados para a seleção de cada projeto eram a qualidade e relevância cultural e o potencial de impacto que promoverá no cenário audiovisual artístico-cultural do município – requisitos que todos os filmes preencheram.

“O evento foi uma grande oportunidade para ratificar a importância cultural de Paty do Alferes, reunindo diversos fomentadores locais, empreendedores e produtores rurais. O documentário que conta a trajetória do coletivo Turismo Rural e reforça sua importância econômica, histórica e cultural, emocionou a todos ao relembrar as lutas e vitórias que tivemos ao longo de mais de cinco anos de existência”, comentou Luccas Monte Mór, Conselheiro de Turismo de Paty e membro do coletivo.

Além do filme sobre o coletivo, produzido por Luccas e o xará Luccas Pereira, e do documentário “Tributo a Joaquim Osório Duque Estrada”, de Nathalia Biancovilli e Pedro Sol, foram exibidos curtas que contam sobre a Aldeia de Arcozelo, como “300 anos da Aldeia de Arcozelo”, de Luccas Pereira; “Um Legado de Resistência”, produzido por Diana Borba e Eric Santos; e “A história da Aldeia de Arcozelo contada por Armando Carlos Magno”, produzido pela Associação Céu Aberto e Pedro Sol.

Mas os lançamentos não pararam nos documentários: os videoclipes “Tributo a Manoel Congo e Mariana Crioula”, de Cláudio Macau e Jorge Gonzaga, e “Guardião Paty”, produzido por Lauro Barros e Pedro Sol, também fizeram sua estreia para o público, que logo poderá assistir a todas as produções gratuitamente no YouTube.