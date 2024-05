Posse foi realizada ontem (13) - Divulgação

Publicado 14/05/2024 17:49

Ontem (13), o prefeito Juninho Bernardes empossou seis novos profissionais aprovados no último concurso, homologado em 2020: 01 Agente Administrativo, 01 Merendeira, 01 Professor A, 01 Professor B – Educação Física, 01 Professor B – História e 01 Professor B – Matemática.



Desde do começo da primeira gestão do Prefeito Juninho e do vice Arlindo, em 2017, foram empossados mais de 700 concursados, transformando Paty um dos municípios que mais investem na renovação do quadro de funcionários e na melhoria continua dos serviços prestados à população. Na quinta posse do ano, acompanharam o prefeito, a secretária de Administração, Lindaura Nobre, o secretário de Educação, David Mello, representando a câmara de vereadores, Denilson Nogueira.



O prefeito Juninho deu as boas-vindas aos servidores: “Com muita alegria que hoje empossamos mais servidores. É gratificante para mim, como prefeito, ter como uma das prioridades fundamentais do meu mandato a educação. Ao longo dos últimos anos, investimos não só em infraestrutura, como também em valorização dos profissionais da educação, visando sempre oferecer um ensino de qualidade e condições dignas de trabalho para todos. Estamos trabalhando para melhorar a vida de todos os patienses”, ressaltou Juninho.