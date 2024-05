Visita aconteceu na semana passada - Divulgação

Publicado 21/05/2024 14:07

Na última semana, o prefeito Juninho Bernardes, acompanhado pelo vice-prefeito, Arlindo Dentista, e Rafael, secretário de Governo, estiveram em visita ao local da construção do Hospital Municipal Manoel Congo, uma vez que formam o núcleo de coordenação da obra desde a concepção do projeto até agora. O trio vem acompanhando de perto o avanço significativo da obra, que não só representa um marco na infraestrutura de saúde de Paty, mas também um símbolo tangível do compromisso da administração com o bem-estar da população.



Durante a visita, ficou evidenciado que a alvenaria do primeiro piso foi concluída, enquanto, no segundo pavimento, a equipe já trabalha na instalação da rampa de acesso para o terceiro andar. Além disso, os trabalhos hidráulicos e elétricos já estão em andamento, demonstrando um progresso da construção. O reboco externo do edifício também teve início, marcando mais uma etapa importante na concretização desta obra tão aguardada pelos patienses.



O prefeito Juninho expressou a alegria em ver de perto este sonho tornar-se realidade: “A nossa obra continua avançando. É com muito trabalho e dedicação que o nosso povo vai ter seu próprio hospital. Agradeço o apoio da Câmara Municipal de Vereadores, do então deputado estadual Eurico Júnior, do deputado Áureo Ribeiro e do governador Cláudio Castro, que tem investido no interior do nosso estado. Estamos realizando obras que realmente irão melhorar a vida do nosso povo”, concluiu Juninho.



O vice-prefeito Arlindo Dentista também comentou sobre o progresso da obra: “Este hospital não será apenas um centro médico, mas sim um símbolo do poder da colaboração entre liderança e comunidade. Estamos construindo um legado que impactará positivamente as vidas de todos os patienses. Fico feliz por, junto com o prefeito Juninho, estar realizando este sonho, que vai cuidar e salvar vidas em nossa Paty", ressalta Arlindo.



O secretário de Governo, Rafael Dentista, ressaltou que esta é mais uma conquista de um governo que tem preocupação em cuidar das pessoas: “A gestão Juninho e Arlindo está fazendo história em Paty. Continuam realizando um trabalho feito para cuidar e melhorar a vida das pessoas, construindo e reformando escolas, postos de saúde, ampliando acesso a atendimentos odontológicos, consultas e exames médicos, ampliou a assistência social, tem investido em geração de emprego e renda na agricultura, no turismo, e estão terminando o primeiro galpão do condomínio empresarial, investindo em cultura, como a revitalização da Aldeia de Arcozelo, além do grande investimento na revitalização do Centro. Tudo isso já faz desta gestão histórica, mas construir o Hospital vai ficar para sempre no coração e na memória de todos os patienses. Tenho muito orgulho de fazer parte deste governo desde o início”, afirmou Rafael.



Dados do Hospital

O hospital contará com uma variedade de serviços em seus dois andares, desde atendimento de urgência e emergência, até unidades de internação, centro cirúrgico e laboratório de análises clínicas. Com uma área total de 5.280 m² e 58 leitos, o Hospital Municipal será uma referência de cuidado na região.