Noite de abertura contou com grandes shows - Divulgação

Publicado 25/05/2024 15:36

Ontem (24), começou a 34ª edição da Festa do Tomate em Paty. A maior festa do interior do estado do Rio, que agita toda região, teve em seu primeiro dia shows de destaque nacional como Mari Fernandez, Nattan e Felipe Ret. O público presente curtiu com muita animação as atrações tanto no palco principal, como no Palco FM O dia.

Até o próximo dia 2, vão passar pelo Parque de Exposições Amaury Monteiro Pullig nomes de peso do cenário musical, como Ana Castela, Jorge & Mateus, Sorriso Maroto, Kevin O Chris, Delacruz e muito mais. Três dos sete dias de festa têm entrada gratuita: o domingo, 26 – dia de descobrir quem será eleita a Rainha da Festa do Tomate e de curtir o show do cantor Dilsinho; a quinta-feira, 30, noite gospel, com as apresentações do Pastor Eloi e da cantora Valesca Mayssa; e o domingo, dia 2, com o cantor Luan Pereira encerrando a festa.

Além dos shows, são realizados concursos culinários, de gado leiteiro, de qualidade e exposição agrícola. O evento também conta com parque de diversões, praça de alimentação com opções variadas, feira de variedades e artesanato e a fazendinha - um dos espaços mais visitados.

Neste sábado (25), com entrada paga, a animação está garantida com os shows de Manu Bahtidão, Thiaguinho, L7nnon, Papatinho, além das atrações do palco FM O Dia.