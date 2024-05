Filipe Ret, Thiaguinho e Ana Castela estão entre as principais atrações - Divulgação

Filipe Ret, Thiaguinho e Ana Castela estão entre as principais atraçõesDivulgação

Publicado 24/05/2024 17:09

Entre 24 de maio e 2 de junho, vão passar pelo Parque de Exposições Amaury Pullig nomes de peso no cenário musical como Ana Castela, Thiaguinho, Jorge & Mateus, Mari Fernandez, Sorriso Maroto, Nattan, L7nnon, Manu Bahtidão, Kevin O Chris, Delacruz e muito mais.

A Secretária de Turismo, Juliana Massi, explica como um evento deste porte impacta a cidade de quase 30 mil habitantes. “A Festa do Tomate é o principal evento do nosso calendário e, por isso, responsável por uma importante movimentação na nossa economia. Todos os anos, nossa rede hoteleira chega a 100% de ocupação, e até mesmo as cidades vizinhas ganham com a procura de hospedagem, além dos próprios moradores que alugam casas para temporada. Definitivamente, a Festa do Tomate é um período de boas oportunidades para todos, do pequeno ao grande negócio. Este ano, o evento terá ainda mais atrações e surpresas, o que nos deixa confiantes de que será ainda mais inesquecível que a edição anterior”, declara.

Não é exagero dizer que a Festa do Tomate vem se superando ano após ano, a começar pelo número de dias de evento. Este ano, serão dois dias a mais e, consequentemente, um número maior de atrações que prometem agitar o Parque: serão mais de 20 só no palco principal – a festa conta também com o Palco FM O Dia.

Três dos sete dias de festa têm entrada gratuita: o domingo, 26 – dia de descobrir quem será eleita a Rainha da Festa do Tomate e de curtir o show do cantor Dilsinho; a quinta-feira, 30, noite gospel, com as apresentações do Pastor Eloi e da cantora Valesca Mayssa; e o domingo, 02, com o cantor Luan Pereira encerrando a festa.

Além dos shows, são realizados concursos culinários, de gado leiteiro, de qualidade e exposição agrícola e o tradicional concurso da Rainha da Festa do Tomate. Pensado para toda a família curtir bons momentos juntos, o evento oferece, ainda, parque de diversões, praça de alimentação com opções variadas, feira de variedades e artesanato e a fazendinha - um dos espaços mais visitados.

Neste ano, o prefeito Juninho Bernardes lançou uma campanha de arrecadação de doações para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul, com o apoio da empresa Vivere – responsável pela produção da Festa –, na qual as pessoas que optaram pela meia-entrada social, devem, obrigatoriamente, levar 01 kg de alimento não perecível. Serão aceitos: arroz, feijão, óleo, macarrão e leite em pó.

Se você ainda não garantiu seu passaporte para a maior festa do centro-sul do estado, ainda há ingressos disponíveis na plataforma de vendas Ingresse.

Obras na cidade durante a Festa

Os turistas que virão para a Festa do Tomate irão se deparar com um centro um pouco diferente, isso porque uma grande obra de reurbanização está em andamento, alterando, assim, o tráfego. Sobre isso, o prefeito Juninho Bernardes comenta: “Nosso centro passa por uma transformação importante, que irá trazer modernização e ainda mais beleza. Sabemos dos transtornos que uma obra deste tipo causa, mas pedimos a paciência de todos, pois, já, já tudo voltará ao normal, e ainda melhor. Aos turistas, venham tranquilos, pois nossa equipe de Ordem Pública está trabalhando incansavelmente para garantir a organização no centro e a segurança de todos.”