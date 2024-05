Jorge pratica a modalidade desde os 11 anos de idade - Divulgação

Jorge pratica a modalidade desde os 11 anos de idadeDivulgação

Publicado 24/05/2024 17:05

Já ouviu falar em corrida de orientação? Embora seja uma modalidade pouco difundida no município, Paty do Alferes já conta com um representante vitorioso: o morador do bairro Zenobiópolis (Morro do Capitão), Jorge Montenegro, um dos sete representantes do time masculino do Brasil no 52º Mundial Militar de Orientação (WMOC), que será realizado em Cartagena, na Espanha, entre os dias 16 e 22 de outubro.

A seletiva ocorreu entre os meses de abril e maio, no 39º Campeonato de Orientação das Forças Armadas (CAMORFA). Dos três percursos, ficou em 7º lugar no primeiro percurso médio, 11° no segundo percurso médio e 3º no percurso longo. Com a soma de tempo das três provas, terminou em 4º geral.

“A Corrida de Orientação, ou simplesmente Orientação, é uma modalidade desportiva moderna, que usa a própria natureza como campo de jogo. É um desporto em que o praticante deve passar por pontos de controle (PCs) marcados no terreno, no menor tempo possível, com o auxílio de um mapa e de uma bússola”, explica Montenegro.

O militar foi aluno das escolas municipais Laudelina Bernardes e Vereador Sidney de Mello Freitas. Sua trajetória na corrida de orientação começou aos 11 anos, em 2011, quando ingressou no COMPass (Clube de Orientação de Miguel Pereira e Arredores Sobre a Serra), projeto apoiado pela Prefeitura de Paty. Hoje, aos 24 anos, é atleta de alto rendimento da Marinha do Brasil.

Para o Mundial na Espanha, o 3º SG Montenegro falou sobre suas expectativas: “Estou animado, confiante e entregarei meu melhor. Espero fazer boas pistas, curtir o momento e sair com ótimas experiências.”

O prefeito Juninho Bernardes se mostra orgulhoso quanto às conquistas do atleta. “Uma das marcas da gestão Juninho e Arlindo Dentista é o investimento e o apoio a iniciativas esportivas, pois acreditamos firmemente no poder transformador do esporte na vida de crianças e adolescentes, principalmente. Saber que o Montenegro está alçando voos altos a partir da sua dedicação, garra e talento é algo que nos deixa extremamente felizes e realizados. Desejo muita sorte no Mundial e que ele traga mais esta conquista fantástica para Paty”, declarou.