Diferentes gêneros musicais estão presentes na Festa do Tomate - Divulgação

Diferentes gêneros musicais estão presentes na Festa do TomateDivulgação

Publicado 26/05/2024 17:16

O segundo dia da renomada Festa do Tomate em Paty do Alferes foi um verdadeiro espetáculo de música e diversão. A noite começou com uma apresentação vibrante de Manu Bahtidão, que cativou o público com seu carisma e fez todos dançarem ao som de seus maiores sucessos.

Logo após, Thiaguinho subiu ao palco Gigante Vermelho e levou a plateia ao delírio com um show eletrizante. Durante duas horas, o cantor animou a multidão com seus hits, proporcionando um espetáculo inesquecível. O rapper L7nnon também marcou presença, apresentando vários sucessos de sua carreira e canções de seu novo álbum Irreastreável, que foram recebidos com entusiasmo pelo público. Para encerrar a noite, o DJ Papatinho trouxe seus beats contagiantes, garantindo que ninguém ficasse parado.

Hoje, a Festa do Tomate continua com o esperado concurso da Rainha da Festa do Tomate e um show imperdível do cantor Dilsinho, com entrada franca. A Festa retorna na próxima quinta-feira com uma noite Gospel, e no fim de semana com atrações de peso como Ana Castela, Jorge & Mateus, Sorriso Maroto, Delacruz, entre outros.

O evento é uma realização da Prefeitura de Paty do Alferes e tem apoio institucional do Governo do RJ pela Secretaria Estadual de Turismo e da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa, da Light, Funarj, Iguá e é uma produção da Vivere Entretenimento.