Edição 2024 da Festa do Tomate foi marcada por grandes momentos Divulgação

Publicado 03/06/2024 13:19

O último dia da 34ª Festa do Tomate foi marcado por uma programação diversificada e repleta de atrações para todas as idades, consolidando o evento como um sucesso absoluto. As atividades começaram logo na manhã de domingo (2), com o concurso de culinária universitário onde talentosos estudantes exibiram suas habilidades e criatividade na cozinha. O chef Fred Tibau comandou a competição que avaliou prato doce que tivesse o tomate como protagonista.



Durante a tarde, a premiação do torneio leiteiro destacou o empenho e a dedicação dos produtores locais. Os campeões foram reconhecidos e celebrados pelo seu trabalho excepcional, demonstrando a força e a importância da pecuária na região. Já o Mundo Bita garantiu muita alegria e diversão para a criançada com um show encantador que fez a garotada cantar, dançar e se divertir com seus personagens favoritos.



A música continuou a agitar o público com apresentações locais de Maldonado e Nilson Cachorrão, que animaram a todos com seus ritmos contagiantes e carisma no palco. O show principal da noite foi do cantor Luan Pereira, que subiu ao palco e brindou o público com um show emocionante e cheio de energia. Com entrada franca, a apresentação atraiu uma multidão e encerrou a festa em grande estilo.