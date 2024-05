Noite contou com a participação especial de líderes e artistas locais - Divulgação

Noite contou com a participação especial de líderes e artistas locaisDivulgação

Publicado 31/05/2024 16:05

A tradicional Festa do Tomate proporcionou aos presentes uma noite memorável repleta de espiritualidade e comunhão durante a Noite Gospel, realizada ontem (30). O evento, marcado por momentos de intensa emoção, contou com a participação especial de líderes e artistas locais que trouxeram mensagens de fé e esperança ao público.

A programação teve início com a presença inspiradora do Pastor Charles Oliveira, que ao lado de cantores locais, conduziu um momento de reflexão e louvor, envolvendo todos os presentes em uma atmosfera de profunda devoção.

Em seguida, o Pastor Eloi deu continuidade ao evento, trazendo palavras de encorajamento e ressaltando a importância da união e da fé nos momentos desafiadores. Sua pregação ressoou fortemente entre os fiéis, incluindo o seu bordão conhecido "que isso varão?".

A noite foi coroada com a apresentação da cantora gospel Valesca Mayssa, que encantou o público com sua voz poderosa e interpretações emocionantes. Suas músicas de adoração tocaram os corações e levaram muitos às lágrimas.

A Festa do Tomate continua com uma programação diversificada nos próximos dias. Hoje (31), com ingressos esgotados, a noite vai ser de muita música e animação com Jorge e Mateus, Sorriso Maroto, Matuê e Pedro Sampaio.

O evento é uma realização da Prefeitura de Paty do Alferes e tem apoio institucional do Governo do RJ pela Secretaria Estadual de Turismo e da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa, da Light, Funarj, Iguá e é uma produção da Vivere Entretenimento.