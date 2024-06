Thiago Martins, Kevin O Chris, Delacruz e Ana Castela foram as grandes estrelas da noite - Divulgação

Publicado 02/06/2024 20:43

Na noite de ontem (1º), a 34ª Festa do Tomate ofereceu uma programação diversificada que encantou o público que lotou o Parque de Exposições, em Avelar. Rodriguinho levou toda sua energia e carisma ao Palco FM O Dia, animando a plateia com um repertório repleto de sucessos que marcaram sua carreira.

Enquanto isso, no palco principal, o Gigante Vermelho, Thiago Martins deu início aos shows com uma apresentação contagiante de pagode, fazendo todos cantarem e dançarem. A sequência da noite continuou com a energia vibrante de Ana Castela, que encantou o público com sua voz marcante. Em seguida, o cantor Delacruz trouxe seu estilo único, misturando rap e música popular brasileira, criando uma atmosfera envolvente. Para encerrar a noite, Kevin O Chris subiu ao palco e fez todos se movimentarem ao som de seus hits de funk, fechando a noite com chave de ouro.

Hoje, a programação continuou com entrada gratuita. Logo mais, o cantor Luan Pereira subirá ao palco para encerrar o dia com um show imperdível. A 34ª Festa do Tomate foi marcada por recorde de público e momentos inesquecíveis para todos os presentes, reafirmando seu lugar como um dos eventos mais esperados do estado.