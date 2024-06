Sorriso Maroto, Matuê, Pedro Sampaio e Jorge e Mateus foram as atrações de sexta - Divulgação

Sorriso Maroto, Matuê, Pedro Sampaio e Jorge e Mateus foram as atrações de sextaDivulgação

Publicado 01/06/2024 17:45

A noite de ontem (31) na 34ª Festa do Tomate foi um verdadeiro sucesso, atraindo um público recorde e oferecendo uma diversidade de atrações musicais que encantaram todos os presentes. O evento, que já se consolidou como a maior festa do interior do estado, superou todas as expectativas e proporcionou momentos memoráveis para os participantes.

A programação musical começou com o show contagiante de pagode do grupo Sorriso Maroto, que colocou todo mundo para dançar e cantar junto. Logo após, a renomada dupla sertaneja Jorge e Mateus subiu ao palco, levando os fãs ao delírio com seus sucessos românticos e animados.

A noite continuou com a energia vibrante do rapper Matuê, que trouxe o melhor do rap nacional e agitou a multidão. Para finalizar com chave de ouro, Pedro Sampaio trouxe o funk e fez o público dançar muito, encerrando de maneira explosiva e animada o dia de festa.

Na noite de hoje, a festa continua com atrações de peso. Com entrada paga, o público poderá conferir os shows de Thiago Martins, a revelação sertaneja Ana Castela, o fenômeno do funk Kevin O Chris, e o talentoso Delacruz. A expectativa é de mais uma noite inesquecível, cheia de boa música e muita animação.

O evento é uma realização da Prefeitura de Paty do Alferes e tem apoio institucional do Governo do RJ pela Secretaria Estadual de Turismo e da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa, da Light, Funarj, Iguá e é uma produção da Vivere Entretenimento.