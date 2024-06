Peça abordou a vida dos professores - Divulgação

Publicado 10/06/2024 13:00

Na última quinta-feira (6), os profissionais da educação da rede pública de Paty do Alferes foram agraciados com uma manhã de muita descontração e boas risadas no Arcozelo Palace Hotel, proporcionadas pelo humorista Diogo Almeida.

O artista está percorrendo várias cidades do interior do estado com a peça de stand-up “Vida de Professor”, que aborda, de forma bem-humorada, temas relacionados ao cotidiano dos professores. A iniciativa faz parte do projeto Giro Cultural, promovido pela Fundação de Artes do Rio de Janeiro (FUNARJ), com apoio da Secretaria do Estado de Cultura e Economia Criativa.

O prefeito Juninho Bernardes e a secretária estadual de Cultura e Economia Criativa, Danielle Barros, também participaram do evento, que reuniu cerca de 650 profissionais, entre professores, monitores, mediadores, merendeiras, motoristas e outros. Após a apresentação, o gestor fez seu agradecimento à secretária por seu olhar carinhoso para Paty. “A cultura é um direito de todos, e agradeço à Secretaria de Estado, na figura da Danielle, por incluir Paty no itinerário dos seus projetos e proporcionar à nossa população momentos especiais em torno da arte”, declarou.

Antes de chegar a Paty, a peça foi apresentada em Queimados, na baixada fluminense. Ao longo dos próximos meses, outras cidades também receberão o projeto. “É um privilégio ver milhares de pessoas, a maioria delas da área da educação, vivenciando a arte e tendo um contato mais próximo com a cultura”, confessou a Secretária, que também é professora e filha de uma educadora.