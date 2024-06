ExpoRio termina amnhã (30) - Divulgação

Publicado 29/06/2024



A terceira edição da ExpoRio Turismo começou na última quinta-feira (27), reunindo representantes dos 92 municípios do Rio de Janeiro para apresentarem suas potencialidades turísticas ao público. O maior evento de turismo do estado envolve negócios, cultura, gastronomia e entretenimento para todas as idades, por meio de experiências sensoriais e imersivas, atrações musicais, palestras e muito conteúdo audiovisual.

Paty do Alferes, que não podia ficar de fora, apresenta no Complexo Lagoon muita informação e diversos produtos locais que encantaram os visitantes. “Nossa cidade tem inúmeros atrativos para turistas que buscam experiências inesquecíveis, maior contato com a natureza e uma receptividade calorosa e única. É um prazer participar de um evento completo como esse, principalmente pela oportunidade de networking, de novos aprendizados e de apresentar nosso turismo rural e tudo mais que temos a oferecer”, declarou a secretária de Turismo de Paty, Juliana Massi.



Na ExpoRio o visitante poderá passear pela Feira dos Municípios – espaço destinado as 12 regioes turisticas do estado, onde cada uma apresenta seus atrativos; descobrir produtos artesanais na Feira de Artesanato; explorar o Boulevard Gastronômico, e curtir a Orla #TôNoRio, uma área exclusiva que reune experiencias diversificadas para toda a familia. O evento, que termina amanhã (30), tem entrada gratuita, sendo necessário apenas realizar inscrição on-line prévia.