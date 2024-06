Terreno para construção da escola foi adquirido pela prefeitura em 2023 - Divulgação

Terreno para construção da escola foi adquirido pela prefeitura em 2023Divulgação

Publicado 26/06/2024 12:49

Desta vez, são as crianças do bairro Vista Alegre, em Paty do Alferes, que vão usufruir das novas instalações da Escola Municipal Altino Francisco de Paula. Com o objetivo de dar mais conforto e segurança para os alunos e servidores, foi que, em 2023, a prefeitura adquiriu o terreno atrás da antiga escola (atualmente desativada) e iniciou a construção de um novo prédio, uma nova estrutura partindo do zero. O prefeito Juninho celebra o avanço da obra e ressalta que esta nova escola vai trazer melhorias para a comunidade escolar e atender a um maior número de crianças.



A obra já foi concluída, encontrando-se, agora, na fase de limpeza, dos últimos retoques na pintura e instalação de mobiliário. Os investimentos advindos de recursos da própria prefeitura passam de R$ 2.300.000 além da compra do terreno. A previsão é de que a escola seja inaugurada no início de julho, segundo a Secretaria Municipal de Planejamento.



Com cerca de 612m², a nova escola contará com seis salas de aula, banheiro com acessibilidade, cozinha e refeitório amplos (o último, com 56m²), área de serviço, entrada especial para cargas, além das salas dos professores, secretaria e diretoria. A unidade atenderá crianças da Educação Infantil ao 2º ano do Ensino Fundamental.



“A educação é uma das maiores prioridades da gestão Juninho e Arlindo, e o nosso compromisso é proporcionar às nossas crianças, adolescentes e profissionais da educação a melhor infraestrutura para que possam estudar, se desenvolver integralmente e trabalhar com todo conforto e equipamentos que merecem”, afirmou o prefeito Juninho Bernardes.



Com mais esta realização, a gestão atual da Prefeitura de Paty consolida-se como uma das que mais investem na área da educação no sul-fluminense, com iniciativas que vão desde aulas de xadrez, agrofloresta e música nas escolas, até a construção de novas creches e unidades escolares – como a da Aldeia de Arcozelo e a da Granja Califórnia, cujos projetos também estão na reta final. “Investir na educação é a única forma de transformar a vida das pessoas. Até o último dia do nosso governo, vamos trabalhar incansavelmente, junto à Câmara de Vereadores e às nossas lideranças para deixar um legado duradouro na educação de Paty do Alferes, impactando a vida de milhares de pessoas”, garantiu Juninho.