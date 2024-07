Abertura será realizada no Ginásio Esportivo Municipal Hugo Corrêa Bernardes Filho, no dia 12, às 19h - Divulgação

Publicado 03/07/2024 15:37

Paty do Alferes vai respirar esporte entre os dias 12 e 28 de julho. Está chegando a hora de curtir os Jogos Esportivos de Paty do Alferes (JESPA), o maior evento do tipo da região. A abertura será realizada no Ginásio Esportivo Municipal Hugo Corrêa Bernardes Filho, no dia 12, às 19h, e contará com o tradicional acendimento da pira olímpica, apresentação musical, juramento dos atletas e, claro, torcidas acaloradas para a primeira disputa da temporada, o futsal infantil.

Criado em 1977 pelos amigos Carlos Celino e Carlos Malheiros, o Jespa se tornou uma tradição nas férias de julho em Paty, reunindo mais de 1.200 atletas com idade a partir de 7 anos (não há idade limite), que competem em dez modalidades: futsal, futebol de campo, handebol, tênis de mesa, vôlei, ciclismo, basquete, corrida rústica, futevôlei e vôlei de areia. Os competidores distribuem-se em quatro equipes: Monte Alegre, Arcozelo, Granja Califórnia e Avelar, que busca o bicampeonato.

As disputas acontecem em locações diversas, mas a maioria se concentra no Ginásio Municipal, no Centro. Em breve, a Prefeitura de Paty divulgará o local, dia e horário de todas as competições em suas redes sociais.

Na gestão do prefeito Juninho Bernardes, o esporte vem sendo tratado com alta prioridade. Isso se reflete, por exemplo, nos investimentos em diversas escolinhas esportivas gratuitas, que atendem mais de 900 crianças e adolescentes – um aumento de mais de 300% em relação ao primeiro mandato. Para Juninho, “o esporte é uma força capaz de transformar vidas”

Mais estrutura para a prática esportiva

A população de Paty tem ganhado com os investimentos no esporte e lazer: somente em 2023 foram entregues a reforma e ampliação de quadras e complexo esportivos nos bairros Acampamento, Lameirão e Granja Califórnia e a construção de uma quadra de grama sintética em Avelar. Ainda este ano, os moradores de Arcozelo também serão beneficiados com uma estrutura esportiva nos moldes do complexo da Granja, com quadras de grama sintética e de areia, parquinho infantil e quiosques.

"Ao longo dos dois mandatos investimos significativamente na pasta do esporte porque acreditamos no seu poder transformador, tanto para promover qualidade de vida, quanto para a sociabilização e bem-estar da nossa população, principalmente crianças e adolescentes. Nesse sentido, o JESPA se apresenta como mais uma comprovação do quanto o esporte ocupa lugar de destaque na nossa agenda e é valorizado no nosso município”, declarou o prefeito.