Ao longo das duas gestões do prefeito Juninho Bernardes, Paty passa pelo maior projeto de reflorestamento de sua história - Divulgação

Ao longo das duas gestões do prefeito Juninho Bernardes, Paty passa pelo maior projeto de reflorestamento de sua históriaDivulgação

Publicado 03/07/2024 15:28

O projeto Reflorestamento Permanente, uma iniciativa da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Paty do Alferes, acaba de ganhar um reforço com a doação de 3.800 mudas nativas da Mata Atlântica por meio do programa Replantando Vida, da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae), e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Clima do Rio de Janeiro.



Ao longo das duas gestões do prefeito Juninho Bernardes, Paty vem passando pelo maior projeto de reflorestamento de sua história, com o total de, aproximadamente, 45.000 mudas plantadas em uma área de 260.000m² – número que equivale a 24 campos de futebol.



O secretário de Meio Ambiente de Paty André Dantas falou sobre a importância de doações como a da Cedae e da Prefeitura do Rio para a continuidade do projeto municipal: “Nós não temos alta capacidade de produção de mudas, por isso doações pontuais como essas são imprescindíveis. Agradecemos a ajuda contínua dessas entidades para o êxito do nosso projeto.”



Compromisso com a agenda ambiental em Paty

O cuidado com o meio ambiente e o estímulo à consciência ambiental por meio de diversas frentes são uma das marcas da gestão atual. Sobre isso, Dantas pontuou algumas ações do governo em prol da agenda ambiental: “Os investimentos da gestão Juninho e Arlindo se traduzem na convocação e nomeação de profissionais técnicos, na implementação de importantes mecanismos de políticas públicas – como o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos, o Plano Municipal de Saneamento Básico e o Programa Municipal de Educação Ambiental –, na criação do programa de Coleta Seletiva, além, claro do reflorestamento da Mata Atlântica. Todo esse trabalho nos colocou em posição de referência, a nível estadual, de qualidade do sistema municipal de meio ambiente – um dos itens avaliados no ICSM Ecológico.”