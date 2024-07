Parque Fazenda Monte Alegre - Divulgação

Parque Fazenda Monte AlegreDivulgação

Publicado 09/07/2024 13:16

Durante os dias 19 e 28 de julho, seis cidades do Centro-Sul fluminense receberão o Festival Vale do Café, evento que reúne música, arquitetura, história, paisagens encantadoras e sabores da região em uma rica experiência cultural, com apresentações musicais, cursos gratuitos e concertos exclusivos.

Nesta 19ª edição, dois atrativos turísticos de Paty do Alferes recebem parte da programação do Festival. No dia 26 de julho, com apresentação aberta ao público, a Aldeia de Arcozelo abre as portas para a música de Silvério Pontes Sexteto e seu “Tributo a Zé da Velha”. Já no dia 28, é a vez do Parque Fazenda Monte Alegre receber Turíbio Santos com o concerto “A vista alegre e apaixonada do violão”, em que apresenta obras de Villa-Lobos, João Pernambuco, Dilermano Reis e Fernando Sor. Para este evento exclusivo, é necessário adquirir ingresso prévio, disponível no site oficial do Festival.

"O Festival Vale do Café é um convite aos visitantes para explorarem a região por meio de seus casarões históricos, beleza da Mata Atlântica, sabores do interior e, principalmente, pela qualidade da música brasileira que ecoa pelos municípios participantes, tanto nos eventos exclusivos quanto nas apresentações gratuitas. É uma imersão multissensorial", ressalta Roberta Kelab, uma das organizadoras. No site é possível conferir toda a programação e locações participantes.

A realização do Festival na Aldeia de Arcozelo e no Parque Fazenda Monte Alegre tem um significado especial para o prefeito Juninho Bernardes. "É uma alegria ver que esses espaços fantásticos, revitalizados na nossa gestão, já estão servindo ao seu propósito, que é oferecer às pessoas um mergulho na história e na cultura de Paty. O Festival Vale do Café volta à nossa cidade em grande estilo!", declarou Juninho.

Para a secretária de Turismo de Paty Juliana Massi, receber o Festival Vale do Café é uma oportunidade para o município mostrar sua vocação turística e compromisso com as tradições. “Paty tem uma história riquíssima que merece ser resgatada. Hoje, mais do que nunca, temos diversos equipamentos turísticos em funcionamento que nos ajudam a contá-la, seja para visitantes ou para a população. Receber o Festival em duas locações importantes da cidade é um grande prazer e uma oportunidade valiosa para mostrarmos um pouco da nossa cultura, espaços históricos, tradições e encantar os visitantes com nosso acolhimento”, pontuou.



Festival une lazer e educação musical

Além das apresentações musicais com nomes renomados do choro, o Festival Vale do Café oferece cursos gratuitos que, ao longo dos 18 anos de realização, já atraíram cerca de quatro mil alunos. As aulas são organizadas pelo músico e coordenador pedagógico Rodrigo Belchior e estão com as inscrições abertas no site para interessados em violão, violino, canto, musicalização e prática de conjunto.