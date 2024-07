Abertura do evento esportivo aconteceu na última sexta (12) - Divulgação

Publicado 16/07/2024 14:48

Na última sexta-feira (12) foi dada a largada aos Jogos Esportivos de Paty do Alferes, o Jespa, no Ginásio Municipal Hugo Corrêa Bernardes. Em meio à torcida das quatro equipes participantes – Arcozelo, Avelar, Monte Alegre e Granja Califórnia – e autoridades do governo, o prefeito Juninho Bernardes agradeceu ao empenho da Secretaria de Esporte e Lazer e dos dirigentes das equipes na realização do tradicional evento e relembrou ações do governo na área esportiva.

“O esporte é uma ferramenta de transformação social fantástica, por isso sempre esteve na pasta de prioridades do nosso governo, na forma de ações concretas de infraestrutura e investimentos em escolinhas esportivas gratuitas, por exemplo. O JESPA é a grande prova do quanto o esporte é valorizado em nosso município e importante para fortalecer nosso senso de comunidade”, afirmou o prefeito, declarando aberta a 41ª edição dos jogos.

O secretário de Esporte e Lazer, João Tavares, também discursou, agradecendo ao governo e à torcida pelo prestígio aos Jogos. “O JESPA é o nosso momento de confraternização em torno do esporte. Agradeço ao prefeito Juninho e a todos vocês pelo apoio, e espero que façamos mais uma edição fantástica, com grandes performances. Um ótimo evento para todos nós!”, declarou.

A cerimônia de abertura proporcionou também momentos de muita emoção. Em uma homenagem póstuma em vídeo, três personagens importantes para o desenvolvimento do JESPA e do esporte em Paty como um todo foram lembrados com carinho e saudade: Sérgio Bernardes Werneck, Cláudio Leite Gomes e Augusto César Azevedo.

Outro destaque da noite, foi a condução da tocha olímpica. Inicialmente, o jornalista patiense Valter Alves França, que trabalha no Comitê Olímpico do Brasil (COB) e vai nessa semana acompanhar de perto a sua sexta olimpíada, conduziu a tocha. Em seguida, foi a vez do campeão em corrida de orientação Jorge Montenegro, que irá disputar o mundial Militar de Orientação em Cartegena na Espanha. A atleta sub-15 de vôlei do fluminense Julya Lima Oliveira finalizou a condução, acendendo a pira olímpica.

Fechando a cerimônia, o coral e a orquestra do programa +Música, composto por alunos da rede pública municipal, sob o comando preciso do maestro Marcelo Vizani, proporcionaram uma bela apresentação ao público.

Jogos do 1º final de semana do Jespa 2024

Abrindo os trabalhos do Jespa 2024 após a cerimônia de abertura, o futsal infantil masculino deu um show na quadra, mexendo com os corações das torcidas apaixonadas. No fim, a equipe de Avelar saiu na frente e garantiu a primeira vitória do time – e do evento.

Sábado (13) foi a vez do futsal fraldinha, pré-mirim e juvenil invadir o Ginásio Municipal. Avelar garantiu a vitória na primeira categoria, enquanto Arcozelo conquistou nas outras duas. No domingo (14) aconteceram as disputas de futebol júnior e veterano no campo de Arcozelo. Na categoria júnior, Monte Alegre e Arcozelo garantiram a vaga na final no próximo dia 21; já pelo veterano, Arcozelo ou Avelar disputarão o título no dia 28.

Vale lembrar que o JESPA é uma competição ininterrupta: todos os dias tem jogos. Confira o calendário esportivo na página da Prefeitura de Paty nas redes sociais e no site oficial