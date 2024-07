Evento foi realizado na última sexta-feira (26) - Divulgação

Publicado 29/07/2024 17:07

Mais uma conquista de destaque para a população patiense: o prefeito Juninho Bernardes entregou a revitalização da Aldeia de Arcozelo em um evento realizado na sexta-feira (26). A cerimônia, marcada por muita emoção e cultura, contou com a presença de autoridades, artistas e representantes da sociedade civil, que puderam conferir de perto as melhorias realizadas no complexo cultural da Aldeia. A Prefeitura de Paty revitalizou o Teatro Renato Vianna, a Galeria Pancetti, o Bistrô Poema Bar e o Salão de Artes. Além disso, uma nova escola, com 10 salas de aula, foi construída no local e, em breve, será inaugurada.

A noite começou com apresentações do Festival do Vale do Café, destacando a performance do grupo de dança Tambores do Aço. Em seguida, o músico Silvinho Pontes prestou uma homenagem a Zé da Velha. Após as apresentações, ocorreu a solenidade de abertura e, para encerrar a noite, o público assistiu ao primeiro espetáculo do 47º Festival de Teatro da FETAERJ, que retorna à Aldeia após 10 anos de interdição do espaço, e, até o dia 03 de agosto, terá 18 apresentações de teatro gratuitas.

Autoridades parabenizam a iniciativa

Durante a inauguração, diversas autoridades elogiaram a coragem e o compromisso com a cultura do Prefeito Juninho Bernardes. O empresário e presidente do Instituto Cultural de Vassouras, Ronaldo César Coelho, parabenizou Juninho pela obra e por compreender a importância da cultura para a consciência de um povo, destacando a relevância da Aldeia para o Vale do Café.

O presidente da FETAERJ, Pablo Rodrigues, também parabenizou o prefeito e o procurador Marcelo Mourão por defenderem os interesses dos artistas e amantes da cultura, revitalizando o local.

O diretor executivo substituto da Funarte, Marcos Teixeira, enfatizou a importância do acordo entre a Funarte e o município, que permitiu a assinatura do termo de uso e a realização das obras. Ele destacou a responsabilidade da instituição em continuar a revitalização e o uso deste importante espaço.

A secretária de Cultura e Economia Criativa do Estado, Danielle Barros, parabenizou Juninho pela coragem de revitalizar o espaço e afirmou que o estado vai apoiar Paty a manter a Aldeia funcionando.

Prefeito Juninho

Muito emocionado, o Prefeito Juninho iniciou seu discurso agradecendo a toda a equipe da prefeitura envolvida na obra, ao governador Cláudio Castro, ao deputado Áureo Ribeiro, ao seu pai Eurico Júnior, a Ronaldo César Coelho, a Danielle Barros, à Funarte e à FETAERJ.

Em seguida, ele falou sobre os esforços de sua gestão pela cultura: "Quando assumi a Prefeitura, me incomodava Paty não estar presente no Vale do Café, apesar de sua importância para a região. Conseguimos valorizar nossa cultura e patrimônio com a restauração do antigo Casarão da Câmara, que hoje é um lindo Memorial que conta a nossa rica história. Fizemos a restauração estrutural da nossa Igreja Matriz e estamos buscando recursos para a restauração interna. Estamos criando o Parque Fazenda Monte Alegre, uma rica fazenda bicentenária que vai oferecer a experiência do café, com visita à sede histórica, trilhas, parque de esculturas, restaurante e formação de mão de obra. E hoje, estamos entregando a Aldeia de volta à população, porque acreditamos no poder e na força da cultura para gerar renda, fortalecer a identidade e fomentar nosso turismo", finalizou.