"No total, já investimos mais de R$7 milhões neste rico espaço onde Paty respira cultura, história e educação", diz o prefeito de Paty - Divulgação

Publicado 23/07/2024 15:15

O município de Paty do Alferes estará imerso em cultura neste final de semana com a reabertura do maior complexo cultural da América Latina – a Aldeia de Arcozelo. A celebração começará com uma apresentação gratuita do Festival do Vale do Café nesta sexta-feira (26) e com o início do 47º Festival de Teatro Fetaerj – Prêmio Paschoalino, que ocorrerá até o dia 3 de agosto, apresentando 18 espetáculos de grupos de diversos municípios do estado do Rio de Janeiro.



Após 10 anos, o festival retorna à cidade e marca a reabertura da Aldeia, fundada por Paschoal Carlos Magno em 1965, revitalizada pela prefeitura de Paty em parceria com a Funarte. O evento, totalmente gratuito, terá apresentações em horários fixos: 14h30, 16h30 e 20h30. Além das peças teatrais, o festival incluirá três apresentações musicais. A iniciativa é uma parceria entre a Fetaerj, a Funarte e a Prefeitura de Paty do Alferes, com o objetivo de promover o intercâmbio cultural, acolher talentos e valorizar a arte. Das 18 apresentações, cinco são de companhias convidadas e 13 concorrem ao Prêmio Paschoalino.



O prefeito Juninho Bernardes expressou sua satisfação com essa conquista: “Estou muito contente de estarmos entregando mais esta obra para a população de Paty. Com recursos municipais, conseguimos revitalizar este importante complexo cultural na América Latina. Vamos entregar a revitalização do Teatro Renato Viana, do Bistrô Poema Bar, da Sala de Administração da Galeria Pancetti e do Salão de Artes. Essa parceria com a Funarte é essencial para a cultura e o turismo de nosso município. Em breve, vamos inaugurar na Aldeia uma escola moderna e espaçosa, que atenderá estudantes do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. Também está em nosso projeto a criação do Museu Manoel Congo e Marianna Crioula, um espaço que permitirá ao público conhecer mais sobre esses dois personagens históricos que marcaram seus nomes na história de Paty e do Rio de Janeiro. No total, já investimos mais de R$7 milhões neste rico espaço onde Paty respira cultura, história e educação”, conclui.



Programação

Dia 26/7 (Sexta-feira)

18h – Tambores de Aço (Festival Vale do Café)

Show Musical

19h – Silvério Pontes Quinteto (Festival Vale do Café)

Show Musical

20h30- Cerimônia de Inauguração da Reforma e Revitalização da Aldeia Arcozelo.

Abertura do Prêmio Paschoalino 2024 com apresentação do espetáculo convidado A Farra do Boi Bumbá (Os Ciclomáticos – Rio de Janeiro- RJ)



Dia 27/7 (Sábado)

14h30 – O Tesouro de Maria

Operários da Arte – Maricá – RJ

16h 30 – Poesia Per-Ambulante

Gira Cia Andante – Paty do Alferes- RJ

20h30 - Folhetim

Cochicho na Coxia– Mesquita-RJ



Dia 28/7 (Domingo)

14h 30- Um Para Dormir, Um Para Sorrir, Um Para Trabalhar. Cápsulas de Retoque Sintético

Celeiro das Artes – Paty do Alferes- RJ

20h30 –Manual de Sobrevivência da Mulher do Século XXI

Coletivo Vênus – Nova Iguaçu - RJ



Dia 29/7(Segunda-feira)

14h30 -Animagia

Sorriso Feliz – Cabo Frio-RJ

20h30 –Nada Me Aflige Made in Favela

Contrabando de Teatro - Rio de Janeiro-RJ



Dia 30/7(Terça- feira)

14h30 –Novo Velho ou Quem é Velho Aqui?

CTI– Rio de Janeiro- RJ

20h30 –Toda Margem Tem um Centro ou Opressões Diárias que nos Atravessam

Genne Insanno– Araruama- RJ

Dia 31/7 (Quarta-feira)

14h30 – Suaíle

Três por Quatro– Três Rios– RJ



20h30 -Nictofobia

Vilellarte Produções – Nova Iguaçu- RJ



Dia 01/8 (Quinta-feira)

14h30 – Casa 793

Casa Dois Cia de Teatro – Araruama-RJ

20h30 – Eu-Ana

Coletivo Gozo-Pranto – Rio de Janeiro -RJ



Dia 02/8(Sexta-feira)

14h30 - Uma

EPA - Rio de Janeiro - RJ

16h30 –Mundo Não É o Bastante

Cucaracha e Theobalda – Petrópolis e Rio de Janeiro -RJ

20h30 – Stress Com Finesse

Grupo Etapa – Paty do Alferes–RJ



Dia 3/8 (Sábado)

14h30 – A Segunda Vida (Cena Curta)

Jussara Machado e Maria Angélica – Paty do Alferes- RJ

16h30 – Grupo Caaipura – Lançamento de CD

Paty do Alferes- RJ

20h30 – Cerimônia de Premiação/Encerramento