Prefeito Juninho Bernardes entregou o troféu à equipe - Divulgação

Publicado 30/07/2024 16:45

Chegou ao fim a 41ª edição dos Jogos Esportivos de Paty do Alferes (Jespa), com a vitória da equipe de Avelar pelo segundo ano consecutivo. A disputa final aconteceu no domingo (28), com a partida de futebol de campo categoria veteranos, mas o resultado já havia sido decidido no sábado, 27, no Ginásio Municipal, quando Avelar venceu Arcozelo no futsal juniores, nos pênaltis.

Pela 8ª vez em sua história, a equipe de Avelar levou o troféu mais cobiçado para casa, com 263 pontos. O segundo lugar ficou com a delegação de Arcozelo (252 pontos), seguida por Monte Alegre (150) e Granja Califórnia (136).

Maior evento esportivo da região

Ao longo de 16 dias foram realizadas mais de 40 disputas em dez modalidades esportivas: futsal, futebol de campo, futevôlei, handebol, vôlei de quadra, vôlei de areia, basquete, tênis de mesa, corrida e ciclismo. A cerimônia de encerramento do evento aconteceu no distrito de Avelar e contou com a presença do prefeito Juninho Bernardes, dos secretários de Esporte e Lazer, João Tavares, de Educação, David de Mello, e de Ordem Pública, Renato Fernandes, entre outras autoridades, além das torcidas e representantes das equipes.

Em discurso, o prefeito parabenizou a trajetória e o desempenho da equipe vencedora, e falou sobre o orgulho que sente pelo evento. “O JESPA é a comprovação do quanto o esporte é valorizado no nosso município. Estou muito feliz por fechar minha última gestão entregando mais uma edição histórica. Meus agradecimentos vão a toda equipe da Secretaria de Esporte e Lazer, aos nossos vereadores, a Guarda Municipal e a Polícia Militar – que garantiram a segurança –, a todos os patrocinadores, comerciantes de Paty e, claro, aos nossos munícipes, que apoiam fervorosamente e fazem do JESPA o maior evento esportivo da região!”, declarou.

Investimentos no esporte no governo Juninho Bernardes

Ao longo de suas duas gestões, Juninho Bernardes provou que o esporte é, de fato, tratado com prioridade pelo município. Foram entregues reformas, ampliações e construções de complexos esportivos e quadras, além dos investimentos em escolinhas esportivas gratuitas, que atendem mais de 900 crianças e adolescentes em diferentes bairros. Para o prefeito, “o esporte é uma força capaz de transformar vidas e realidades”, por isso a atenção para a pasta.