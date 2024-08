Feirinha de Paty foi inspiração para aquarelas da nova exposição do Centro Cultural - Divulgação

Feirinha de Paty foi inspiração para aquarelas da nova exposição do Centro Cultural Divulgação

Publicado 07/08/2024 17:00

O fascínio pela Feira Agroecológica de Paty do Alferes e tudo que acontece e existe ao seu redor foi o ponto de partida para o artista José Andrea produzir as aquarelas que compõem a coleção “Feirinha, arredores e personagens”. A partir desta sexta-feira (9), as obras estarão expostas na Galeria Dulce Pinheiro Bernardes, no Centro Cultural Maestro José Figueira.



O artista José Andrea, natural da cidade do Rio de Janeiro, conta que uma das melhores surpresas que teve nos últimos anos foi a Feirinha de Paty, que ele descobriu ao se mudar para a região do Vale do Café. “Além dos benefícios de se comprar legumes, frutas e verduras fresquinhos, é possível ouvir a música de grupos locais, enquanto se saboreia ótimos petiscos oferecidos pelos restaurantes do entorno e os deliciosos pastéis com caldo de cana feitos na hora. Tudo isso, claro, regado a uma boa conversa com os amigos. Essa foi minha fonte de inspiração para produzir aquarelas retratando esse cenário que tanto me fascinou nesta linda cidade, com toda a sua simplicidade e autenticidade”, elogiou o artista.



A exposição ficará disponível até o dia 4 de outubro e pode ser prestigiada gratuitamente, sem necessidade de inscrição prévia, de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h30. O Centro Cultural de Paty está localizado na Praça Manoel Congo, s/n, Centro.