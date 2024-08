Nova unidade oferece conforto e segurança para alunos e servidores - Divulgação

Publicado 19/08/2024 13:24

O prefeito Juninho Bernardes, acompanhado do vice-prefeito Arlindo Dentista, de secretários municipais, educadores e da comunidade do bairro Vista Alegre, inaugurou a Escola Municipal Altino Francisco de Paula, na última terça (13). A nova unidade oferece conforto e segurança para alunos e servidores, reforçando o compromisso da gestão com a educação de qualidade.



Com aproximadamente 610m², a escola conta com seis salas de aula, banheiros acessíveis, cozinha e refeitório amplos (o refeitório possui 56m²), área de serviço, entrada especial para cargas, além de salas para professores, secretaria e diretoria. A unidade atenderá crianças da Educação Infantil até o 2º ano do Ensino Fundamental.



O secretário de educação, David Mello, destacou o esforço da atual gestão municipal: “Além de inaugurações como esta, o prefeito Juninho investiu em infraestrutura, contratação de servidores concursados e projetos pedagógicos. Já colhemos resultados, liderando a alfabetização na região Centro-Sul Fluminense e estando em 9º lugar no estado. Tenho muito orgulho desse resultado, fruto de um trabalho em equipe”, enfatizou.



O vice-prefeito Arlindo Dentista, que estudou na antiga escola do bairro, expressou sua alegria: “É gratificante participar desta entrega em Vista Alegre. Ver este terreno abrigar uma escola é emocionante, pois a educação transforma vidas. Sejam todos bem-vindos a esta nova escola”, concluiu.

Prefeito Juninho



“A educação é uma das maiores prioridades da nossa gestão. Nosso compromisso é proporcionar às nossas crianças, adolescentes e profissionais da educação a melhor infraestrutura, para que possam estudar e trabalhar com conforto e os equipamentos que merecem. Esta escola é uma prova disso. Também vamos ter uma linda quadra coberta aqui. Em breve, vamos entregar mais essa conquista para o bairro. Estamos investindo não só em infraestrutura, mas também em projetos pedagógicos e na formação de professores. Estamos entre as melhores educações do estado e do país. Tenho muito orgulho do que estamos realizando em nosso município, governando para melhorar a vida do povo”, afirmou o prefeito Juninho Bernardes.



O prefeito ainda destacou os investimentos do governo municipal em diversas áreas: “Temos 38 obras em andamento, incluindo asfaltamento, o Hospital Municipal, o Casario do Alferes, as escolas da Aldeia, da Granja, a creche de Avelar, quadras esportivas, o Parque Fazenda Monte Alegre e muito mais, fazendo nossa cidade avançar”, frisou.



Mãe emocionada

Nádia Maria Gonçalves, moradora do bairro e mãe de duas crianças que estudarão na nova escola, compartilhou sua emoção: “Eu estudei na escola antiga e ver essa estrutura toda hoje, essa escola linda, me deixa muito emocionada e encantada. Parabenizo a todos os envolvidos e ao prefeito por esta entrega. Quero muito que minhas filhas continuem estudando aqui”, finalizou.