Publicado 27/08/2024 14:10

Nos dias 20 e 21 de agosto, aproximadamente 450 profissionais da Educação de Paty do Alferes participaram do Encontro de Suporte Básico de Vida relativo à Lei Lucas, legislação federal instituída em 2018 e que tornou obrigatória a capacitação em noções básicas de primeiros socorros para professores e funcionários de escolas públicas e privadas e estabelecimentos de recreação infantil.

A Lei Lucas foi criada em homenagem a Lucas Begalli Zamora, estudante de 10 anos que morreu após engasgar com um pedaço de cachorro-quente durante um passeio escolar, em Campinas (SP), em setembro de 2017. Na ocasião não havia ninguém preparado por perto para socorrê-lo e, assim, evitar a tragédia.

O Secretário de Educação de Paty, David de Mello, explica que este é o 4º ano consecutivo que a pasta realiza a capacitação para seus profissionais, atendendo às exigências do Ministério da Educação. “É um compromisso da nossa gestão promover um ambiente seguro para todos os estudantes e profissionais da área, e isso passa por equipar nossos funcionários com noções básicas de socorro à vida. Este é o tipo de conhecimento útil para além dos muros da escola, o que o torna ainda mais fundamental. Quanto mais se sabe, menores as chances de fatalidade”, declarou.

Além de professores, participaram do encontro monitores, diretores gerais e pedagógicos, motoristas, auxiliares de serviços gerais, auxiliares de creche, berçaristas e merendeiros. Realizada no Ginásio Municipal Hugo Corrêa Bernardes, a formação foi ministrada por Rodolfo Mendes Guimarães Silva, professor de Educação Física, bombeiro civil e socorrista pela Cruz Vermelha.

O palestrante ensinou as habilidades necessárias para agir de forma eficaz em situações de urgência e emergência em casos de Obstrução de Vias Aéreas por Corpo Estranho (OVACE), crise convulsiva e parada cardiorrespiratória. Nessas situações, cada segundo conta, por isso a necessidade de capacitar pessoas leigas para prestarem o socorro adequado até que o suporte médico chegue ao local.