Obras de José Carlos Granja destacam a soldagem não apenas como uma habilidade técnica, mas também como forma de expressão artística - Divulgação

Obras de José Carlos Granja destacam a soldagem não apenas como uma habilidade técnica, mas também como forma de expressão artísticaDivulgação

Publicado 22/08/2024 16:46

A Galeria Pancetti, na Aldeia de Arcozelo, está recebendo sua primeira exposição de arte após a reinauguração do histórico complexo cultural, no último dia 26 de julho. “Soldando a Arte”, do artista José Carlos Granja, destaca a soldagem não apenas como uma habilidade técnica, mas também como uma forma de expressão artística.



Esculturas meticulosamente soldadas, as obras desafiam os limites da imaginação e da engenhosidade técnica, convidando à reflexão sobre a sustentabilidade e reciclagem também no universo da arte. A exposição conta com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa e pode ser visitada gratuitamente até o dia 29 de setembro, de terça a domingo, das 9h às 17h.



A secretária de Cultura e Economia Criativa de Paty, Dolores Lustosa, falou sobre a satisfação em colaborar para a democratização da arte no município e ressaltou o compromisso da gestão atual com a cultura. “Para nós da Secretaria de Cultura é um prazer imenso apoiar nossos artistas locais. O prefeito Juninho Bernardes tem realizado um importante trabalho de resgate cultural em nosso município, com destaque para a revitalização da nossa Aldeia de Arcozelo, a casa de todas as artes. A exposição ‘Soldando a Arte’ vem enriquecer ainda mais este espaço tão grandioso. Venham prestigiar!”, convidou a secretária.