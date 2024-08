"Em parceria com o Ministério da Cultura e Funarte, conseguimos revitalizar este importante Centro Cultural", disse o prefeito Juninho - Divulgação

"Em parceria com o Ministério da Cultura e Funarte, conseguimos revitalizar este importante Centro Cultural", disse o prefeito JuninhoDivulgação

Publicado 30/08/2024 11:00

Neste sábado (31), a Aldeia de Arcozelo será palco de um evento cultural imperdível, com uma programação que celebra a música e o teatro. O evento gratuito, promovido pela Prefeitura de Paty em parceria com a Funarte e a MVCalazans, e promete movimentar um dos maiores espaços culturais da América Latina.

Os visitantes poderão apreciar a apresentação da orquestra e do coral do Programa + Música, um projeto de musicalização para alunos da rede municipal que oferece aulas de música instrumental e canto coral para mais de 2.500 estudantes.



Em seguida, será apresentada a peça "Aventura Natural" no revitalizado Teatro Renato Vianna, com a Cia de Teatro Arte na Garagem. O espetáculo é uma leve comédia que convida o público a embarcar em uma aventura pelo mundo da ecologia, conscientizando de forma agradável tanto crianças quanto adultos sobre a importância de uma convivência harmoniosa com o meio ambiente.



Programação

17h00: Apresentação da Orquestra e Coro do Programa + Música, sob a regência do Maestro Marcelo Vizani, com participação especial do Coral Bienias e Prim, regido pelo Maestro Breno Eduardo.

18h00: Peça teatral "Aventura Natural," no Teatro Renato Vianna, com a Cia de Teatro Arte na Garagem.

Além disso, durante todo o fim de semana, os visitantes poderão visitar a exposição "Soldando a Arte" de José Carlos Granja, em exibição na Galeria Pancetti. A exposição estará aberta para visitação de terça a domingo, das 10h às 17h.



Revitalização e Cultura

O prefeito Juninho Bernardes, responsável pela revitalização da Aldeia de Arcozelo, celebra a retomada da vida cultural no local. “É uma grande alegria ver a Aldeia de Arcozelo revitalizada e agora sendo ocupada por eventos culturais que fortalecem nossa identidade e oferecem momentos de lazer e cultura para toda a comunidade. Em parceria com o Ministério da Cultura e Funarte, conseguimos revitalizar este importante Centro Cultural. No mês passado, tivemos o privilégio de reabrir a Aldeia ao público com o Festival de Teatro da Fetaerj. Este fim de semana, estamos promovendo mais um evento, e esse é só o começo do que ainda está por vir. ”



A entrada para todas as atividades é gratuita