"Estamos entregando a maior obra da história de Paty", disse o prefeito Juninho BernardesDivulgação

Publicado 10/09/2024 21:31

Após pouco mais de dois anos de construção, a espera chegou ao fim para os patienses. O Casario do Alferes, mais novo polo turístico, cultural e gastronômico da região, será inaugurado nesta quarta-feira (11), às 18h.

“Estamos entregando a maior obra da história de Paty! Um empreendimento notável que vai integrar ainda mais a nossa população, gerar emprego e renda para a cidade e facilitar o acesso à cultura. Agradeço a todos os profissionais envolvidos na construção dessa obra magnífica e, principalmente, à população patiense, pela paciência e por ter acreditado no nosso trabalho desde o primeiro dia”, declarou o prefeito Juninho Bernardes.

Com impressionantes 4.282m², o espaço será o novo endereço de serviços importantes como o Cartório Municipal e os Correios, além de dez estabelecimentos de alimentação, três quiosques e um completo espaço infantil. Também irão funcionar no local um cineteatro com capacidade para cerca de cem pessoas, a Casa do Artesão, Casa do Produtor e o Museu da Cachaça – atração que poderá ser acessada gratuitamente. Um dos destaques do projeto é o lago de carpas, uma ornamentação que busca proporcionar uma atmosfera de paz e encantamento.

Projeto valoriza a identidade do Vale do Café

Durante a etapa de idealização da obra, uma das exigências de Juninho era que o projeto valorizasse os traços da arquitetura tradicional de Paty, principalmente a dos casarões da época do Vale do Café, mas que também contemplasse elementos contemporâneos, trazendo modernidade. O requisito foi atendido, resultando em um projeto ousado que une o passado ao presente, em uma demonstração de que não é preciso apagar a identidade e as características únicas de um local para destacar-se no presente e no futuro.

Questionado sobre a relevância de um empreendimento como o Casario para o crescimento do município, o prefeito afirmou: “Esse espaço será uma referência para a promoção cultural e turística da nossa cidade e contribuirá significativamente para impulsionar o desenvolvimento econômico, ao mesmo tempo em que oferecerá ainda mais lazer e qualidade de vida para os patienses. Tenho muito orgulho de entregar uma obra desse porte para Paty, para a nossa população que tanto merece!”