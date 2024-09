Evento de inauguração aconteceu na última quarta (11) - Divulgação

Evento de inauguração aconteceu na última quarta (11)Divulgação

Publicado 13/09/2024 16:45 | Atualizado 13/09/2024 16:45

Na noite de quarta-feira (11), com a presença de autoridades e a praça cheia de moradores e visitantes, o prefeito Juninho Bernardes, ao lado do deputado federal Aureo Ribeiro, inaugurou o Casario do Alferes, maior polo turístico, cultural e gastronômico da região. O evento contou com a participação de representantes municipais, incluindo a arquiteta responsável pelo projeto, Denise Porto, o subsecretário de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, Wanderson Farias, além de membros da sociedade civil.

O Casario do Alferes ocupa uma área impressionante de 4.282m² e se destaca como um importante centro de serviços e lazer para a população. O complexo abriga o Cartório Municipal, os Correios, além de dez estabelecimentos gastronômicos, três quiosques e um amplo espaço infantil com acesso gratuito. No local também funciona a Casa do Artesão, a Casa do Produtor e o Museu da Cachaça, outro atrativo gratuito. Em breve, também estará em funcionamento um cineteatro com capacidade para cerca de 100 pessoas. Um dos pontos altos do projeto é o lago de carpas, pensado para criar uma atmosfera de tranquilidade e bem-estar.

Arquitetura que celebra o passado e o presente

O projeto arquitetônico do Casario foi cuidadosamente desenhado para refletir a identidade histórica de Paty do Alferes, especialmente os traços dos casarões do período do Vale do Café. Ao mesmo tempo, integra elementos modernos que simbolizam o futuro da cidade. A fusão de estruturas em aço e madeira, junto aos tijolos históricos retirados da Fazenda da Luz que revestem os quiosques, oferece um elo entre tradição e inovação. Esse equilíbrio ressalta a riqueza cultural de Paty enquanto aponta para seu desenvolvimento contínuo.

Investimento inovador sem custos para a Prefeitura

Durante seu discurso, o prefeito Juninho Bernardes expressou gratidão a todos os envolvidos no projeto e destacou o apoio do deputado Áureo Ribeiro, que viabilizou importantes investimentos para o município. Ele ressaltou que a obra do Casario foi realizada sem a necessidade de verbas diretas da prefeitura: “Usamos o rendimento do dinheiro que economizamos, fruto de uma gestão eficiente e responsável. Estamos investindo em áreas essenciais como saúde, educação e atenção básica, ao mesmo tempo em que transformamos nossa cidade em um polo de cultura e turismo, sem contrair empréstimos.”

Juninho também enfatizou o impacto que o Casario terá para Paty: “Este espaço será um marco para a cultura e o turismo, além de proporcionar mais lazer e qualidade de vida para os moradores. Tenho muito orgulho de entregar uma obra desse porte à população!”

Cinema e legado de desenvolvimento

O deputado Aureo Ribeiro destacou o legado do prefeito Juninho e do vice Arlindo Rosa em Paty, elogiando suas realizações, como a reforma e ampliação de escolas, a criação do Centro de Convivência da Pessoa Idosa, a construção do Hospital Municipal e outros projetos em andamento. Ele também anunciou uma novidade importante: a instalação de um cinema, que será financiado por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Estado, com o apoio do governador Cláudio Castro e de empresas privadas. “Paty receberá um cinema moderno e equipado, que irá complementar o lazer no Casario e reforçar o lugar de destaque de Paty entre as cidades sul-fluminenses no incentivo à cultura”, afirmou.