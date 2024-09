"A quadra de Pedras Ruivas é a 4ª que reformamos e ampliamos", lembrou o prefeito Juninho - Divulgação

Publicado 10/09/2024 21:37

Mais uma obra da gestão Juninho Bernardes foi inaugurada nesta segunda-feira (9): a reforma e ampliação da quadra esportiva de Pedras Ruivas, um espaço democrático e ponto de encontro da população do bairro e arredores.

A obra, executada a partir de emenda parlamentar, com recursos da União e do município, envolveu a troca de alambrado, pintura total da quadra e revisão da parte elétrica. Além disso, o espaço ganhou mais 54,79m² com a construção de dois vestiários e dois banheiros, sendo um com acessibilidade, totalizando 467,56m² de área.

Em seu discurso na cerimônia de inauguração, o prefeito Juninho falou sobre a alegria em inaugurar mais uma unidade esportiva e os esforços em entregar obras que farão a diferença na vida da população. “A quadra de Pedras Ruivas é a 4ª que reformamos e ampliamos, pensando sempre no conforto e segurança de quem irá utilizá-la. Agora, não só a população, mas os alunos da Escola Municipal Pedro Nogueira também poderão utilizar as instalações. Estamos muito felizes em entregar mais esta obra do nosso governo, e ainda há mais por vir!”, afirmou o prefeito, referindo-se às novas unidades esportivas e ao tão esperado Casario do Alferes, que será inaugurado na próxima quarta-feira, às 18h.

Para o secretário de Esporte e Lazer João Tavares, a inauguração teve um significado especial. “As mudanças nesta quadra irão proporcionar mais conforto, comodidade e segurança a todos os usuários do espaço. Ver o resultado dessa reforma me deixa emocionado, pois já dei aulas aqui. Agradeço ao prefeito Juninho pelo olhar sensível para o esporte na nossa cidade!”, declarou.

Foco no esporte com construção e melhorias de áreas esportivas

O prefeito prevê a entrega, ainda em 2024, das duas novas quadras da Capivara e da Vista Alegre, além do complexo esportivo de Arcozelo, com quadras de grama sintética e de areia, parquinho infantil, quiosques e banheiros públicos. Nos anos anteriores, foram entregues a reforma e ampliação de áreas esportivas nos bairros Acampamento, Lameirão e Granja Califórnia e a construção de uma quadra de grama sintética em Avelar.

"Estamos investindo em novas estruturas esportivas porque acreditamos no poder transformador do esporte. Além de promover qualidade de vida às nossas crianças e adolescentes, é uma importante ferramenta de socialização para toda a população. O trabalho não para, e logo, logo ainda mais patienses poderão usufruir de instalações modernas para a prática de esporte e para o seu bem-estar”, comunicou o prefeito.