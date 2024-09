Evento será promovido pela Prefeitura de Paty, em parceria com a Funarte e a MVCalazans - Divulgação

Publicado 18/09/2024 17:54

Neste sábado (21), a Aldeia de Arcozelo será palco de uma programação que vai celebrar a música e o teatro. O evento gratuito será promovido pela Prefeitura de Paty, em parceria com a Funarte e a MVCalazans, e promete movimentar um dos maiores espaços culturais da América Latina.



Os visitantes poderão apreciar a apresentação, no teatro ao ar livre Itália Fausta, da orquestra e do coral do Programa + Música, um projeto de musicalização para alunos da rede municipal que oferece aulas de música instrumental e canto coral para mais de 2.500 estudantes.



Em seguida, será apresentada a peça "Cada lixo no seu lugar" da Cia de Teatro Arte na Garagem. O espetáculo, que será apresentado no revitalizado Teatro Renato Vianna, é uma leve comédia que convida o público a embarcar em uma aventura pelo mundo da ecologia, conscientizando de forma agradável tanto crianças quanto adultos sobre a importância de uma convivência harmoniosa com o meio ambiente.

Programação:

17h: Apresentação da Orquestra e Coro do Programa + Música, sob a regência do Maestro Marcelo Vizani, com participação especial do Coral Laus Deo, no Teatro Itália Fausta.

18h: Peça teatral "Aventura Natural," no Teatro Renato Vianna, com a Cia de Teatro Arte na Garagem.