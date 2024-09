Grupo Tambores de Aço abriu a programação - Diego Cardoso

Grupo Tambores de Aço abriu a programação Diego Cardoso

Publicado 13/09/2024 16:52 | Atualizado 13/09/2024 16:52

A Praça George Jacob Abdue, no Centro de Paty, é palco do Mistura Musical - Edição Setembro, evento gratuito que reunirá diversos artistas e bandas locais e regionais em uma série de shows gratuitos para a população. As apresentações se estendem ao longo das próximas sextas-feiras e finais de semana de setembro.



O responsável por abrir os trabalhos foi grupo Tambores de Aço, formado por bolsistas da Fundação CSN, de Volta Redonda, que se apresentou ontem. De acordo com a secretária de Turismo de Paty Juliana Massi, o evento surge com o intuito de celebrar a reabertura da Praça da Estação de forma democrática, valorizando a cultura local e regional. Iniciativas como essa, “aquecem várias frentes de comércio do entorno e atraem ainda mais visitantes para a cidade, que está pronta para recebê-los”, declarou.

A obra de renovação da principal praça da cidade envolveu novo calçamento, reforma e pintura da estação, revitalização da parte elétrica (com conversão para fiação subterrânea), trabalhos de paisagismo e instalação de novos elementos decorativos. Esta é uma das ações que englobam o projeto de revitalização e modernização do Centro de Paty.



Vale destacar que o Casario do Alferes, o mais novo complexo turístico, cultural e gastronômico da região, já está em funcionamento, oferecendo várias opções de alimentação para o público.

Confira a programação completa abaixo:

11/09 - Quinta-feira

17h - Tambores de Aço

13/09 - Sexta-feira

20h30 - Vem Sambar

14/09 - Sábado

20h30 - Tadeu Silva

15/09 - Domingo

18h - Puro Ritmo Samba Show

20/09 - Sexta-feira

20h30 - Sérgio Coelho convida Samba de Roça

21/09 - Sábado

20h30 - Paulo Santana

22/09 - Domingo

18h - Bruno Claudius e Carol Lippi (Terramar)

27/09 - Sexta-feira

20h30 - Maks Sales

28/09 - Sábado

20h30 - Grupo Chegaê

29/09 - Domingo

18h - Maldonado