Todos os espaços do Casario do Alferes têm entrada gratuitaDivulgação

Publicado 19/09/2024 16:18

Inaugurado na última quarta-feira (11), o Casario do Alferes é o mais novo espaço de lazer e ponto de encontro da população patiense. Além de oferecer diversas opções de gastronomia, o local também conta com atrativos que visam o destaque do artesanato e da produção rural, bem como um mergulho na história de uma bebida 100% brasileira.

A Casa do Artesão e a Casa do Produtor são atrações gratuitas, frutos de um investimento da Prefeitura Municipal no incentivo à cultura e à produção da agricultura familiar e agroindústria locais. De acordo com a secretária de Cultura, Desenvolvimento e Economia Criativa, Dolores Lustosa, com a nova estrutura, os artesãos e produtores rurais têm a oportunidade de projetar seus produtos para um público maior e, consequentemente, aumentar sua renda.

Além desses espaços, outro atrativo cultural gratuito que promete atrair boa movimentação para o Casario é o Museu da Cachaça – o primeiro do gênero do Brasil. No novo endereço, moradores e turistas têm acesso facilitado à tradicional atração turística de Paty, antes afastada do Centro. Saiba mais sobre cada uma abaixo.

Casa do Artesão

Localizado no primeiro pavimento do Casario, a Casa do Artesão funciona no sistema de rotatividade – isso significa que cerca de 20 artesãos irão se revezar semanalmente na exposição dos produtos. Por lá podem ser encontradas peças bordadas de cama, mesa e banho, roupas feitas à mão, bolsas, souvenirs, etc. O horário de funcionamento é de quarta a domingo, das 10h às 18h, e nos feriados, de 10h às 19h. Os interessados em expor suas peças artesanais podem entrar em contato com a Secretaria de Cultura pelo número (24) 98167-0088.

Casa do Produtor

Lado a lado com a Casa do Artesão está a Casa do Produtor, onde, atualmente, 14 produtores expõem os mais diversos produtos de primeira qualidade produzidos e cultivados em Paty, como méis, geleias, queijos, doces e flores. O espaço funciona de quinta a domingo, das 10h às 18h. Nos feriados, o horário se estende até as 19h. Interessados em integrar o grupo de expositores podem entrar em contato com a Secretaria de Agricultura pelo número (24) 98165-0215.

Museu da Cachaça

O Museu da Cachaça contempla uma extensa e diversificada coleção de rótulos, apresentada junto a quadros, coleções de crônicas e artigos, livros especializados, um antigo mini alambique, entre outros atrativos que ajudam a contar a história da bebida. O subsolo do espaço ainda “esconde” um segredo: um bar para degustação gratuita. O museu está aberto de quarta a sexta-feira, das 12h às 20h, e sábado, domingo e feriados das 10h às 19h.