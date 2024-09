O candidato a vice Rominho e Rafael Dentista - Divulgação

O candidato a vice Rominho e Rafael DentistaDivulgação

Publicado 19/09/2024 19:38

Rafael Dentista, candidato a prefeito de Paty do Alferes, veio a público para esclarecer notícias classificadas como falsas (fake news) que foram disseminadas nas últimas horas pela oposição. As acusações afirmam que o Ministério Público teria solicitado a cassação de sua candidatura devido à suposta participação em um evento oficial – a inauguração do Casario. Em vídeo divulgado em suas redes sociais, Rafael negou veementemente as alegações.



“Olá, Paty do Alferes, olá, família 77! Vocês podem ver aqui pela minha cara, pelo meu semblante, que estou em paz. E essa é a minha vida, uma vida de paz, porque sei a quem sigo e a quem sirvo, e também sei do propósito que me trouxe até aqui", disse Rafael Dentista, reafirmando sua tranquilidade em meio às acusações infundadas.



Rafael destacou que as acusações fazem parte de uma estratégia da oposição para desviar o foco da campanha, que está baseada em propostas concretas para o município. Ele assegurou que não esteve presente na cerimônia de inauguração do Casario, nem como espectador, e, portanto, não praticou nenhum ato proibido por lei.



“Não participei de nenhum ato solene de inauguração ou cerimônia, nem mesmo como espectador. Por isso, não pratiquei nada proibido por lei. E isso nós vamos provar no devido processo legal, que os nossos advogados já estão entrando, hoje mesmo, antes de termos sido citados.”



Rafael também reafirmou sua fé e confiança no processo eleitoral, enfatizando que continuará focado nas propostas de governo que têm como objetivo o bem-estar da população de Paty do Alferes. "Até hoje, a oposição não conseguiu trazer um fato concreto contra mim, e não vai conseguir, porque não há nada a falar sobre o nosso governo e o trabalho que estamos fazendo. A verdade não precisa de enganação, e seguiremos firmes no caminho certo," concluiu Rafael.



O candidato encerrou sua declaração citando um trecho bíblico de João 8:32: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará," e reafirmou que sua campanha continuará sendo baseada em propostas e no cuidado com o povo de Paty do Alferes.